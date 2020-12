Réjouissez-vous, car 2020 est presque terminé.

Nous ne savons pas ce que 2021 nous réservera, mais nous savons que nous considérerons 2020 comme l’une des années les plus étranges et les plus difficiles de tous les temps, dont une grande partie a été définie par les émissions de télévision sur lesquelles nous nous sommes penchés pendant que nous essayions de nous distraire. domicile. Le monde extérieur était affreux, mais la télévision était alors délicieux.

Pour notre liste de fin d’année des télévisions que nous avons aimées cette année, nous avons choisi de ne pas choisir les «meilleures» émissions de télévision de l’année. Nos cerveaux sont en bouillie et nous n’avons pas eu la capacité de regarder toutes les émissions de télévision cette année pour déterminer les meilleures. Nous sommes ici pour vous parler des émissions que nous avons le plus aimées cette année – les émissions qui nous ont gardés sains d’esprit, qui nous ont fait du bien ou qui nous ont fait rire. Les émissions qui auraient pu être mauvaises, techniquement, mais nous avons quand même passé un bon moment à les regarder. Les émissions sur lesquelles nous avons tissé des liens avec des amis ou sur lesquelles nous n’étions pas d’accord avec des inconnus sur Internet.

Certains d’entre eux, dirions-nous, sont en fait les meilleurs spectacles de l’année, mais certains ne le sont certainement pas. Et c’est bien!