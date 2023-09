Les Philippines ont accusé la Chine d’avoir installé une barrière en mer de Chine méridionale.

La barrière empêche les pêcheurs d’accéder au récif de Scarborough.

La Chine revendique 90 % de la mer de Chine méridionale.

Les Philippines ont accusé dimanche les garde-côtes chinois d’avoir installé une « barrière flottante » dans une zone contestée de la mer de Chine méridionale, affirmant qu’elle empêchait les Philippins d’entrer et de pêcher dans cette zone.

La garde côtière de Manille et le Bureau des pêches et des ressources aquatiques « condamnent fermement » l’installation par la Chine de la barrière dans une partie du récif de Scarborough, a déclaré le commodore Jay Tarriela, porte-parole de la garde côtière, sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter.

La barrière qui bloquait l’accès des pêcheurs au haut-fond les privait de leurs activités de pêche et de leurs moyens de subsistance, a-t-il expliqué.

« Les (Garde-côtes philippins) continueront à travailler en étroite collaboration avec toutes les agences gouvernementales concernées pour relever ces défis, défendre nos droits maritimes et protéger nos domaines maritimes », a déclaré Tarriela.

L’ambassade de Chine à Manille n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Chine revendique 90 % de la mer de Chine méridionale, chevauchant les zones économiques exclusives du Vietnam, de la Malaisie, de Brunei, de l’Indonésie et des Philippines.

Pékin s’est emparé du récif de Scarborough en 2012 et a forcé les pêcheurs philippins à voyager plus loin pour des prises plus modestes.

Les Philippines poursuivront leurs exercices maritimes dans leur zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles en mer de Chine méridionale. Getty Images Dondi Tawatao/Getty Images Cette photo provenant des États-Unis montre le destroyer lance-missiles de classe Arleigh Burke de la marine américaine USS Milius (DDG 69) naviguant dans la mer de Chine méridionale. AFP Omar-Kareem Powell/US Navy/AFP

Pékin a autorisé les pêcheurs philippins à retourner sur le banc inhabité alors que les relations bilatérales s’amélioraient nettement sous la présidence de Rodrigo Duterte.

Mais la tension est à nouveau montée depuis que son successeur, Ferdinand Marcos Jr, a pris ses fonctions en 2022.

Le personnel des garde-côtes philippins et du bureau des pêches a découvert la barrière flottante, estimée à 300 m de long, lors d’une patrouille de routine vendredi près du haut-fond, connu localement sous le nom de Bajo de Masinloc, a déclaré Tarriela.

Trois bateaux pneumatiques à coque rigide des garde-côtes chinois et un bateau de service de la milice maritime chinoise ont installé la barrière à l’arrivée du navire philippin, a-t-il indiqué.

Les pêcheurs philippins affirment que la Chine installe généralement de telles barrières lorsqu’elle surveille un grand nombre de pêcheurs dans la région, a déclaré Tarriela.

Les bateaux chinois ont lancé 15 appels radio et accusé le navire philippin et les pêcheurs de violer les lois internationales et chinoises, avant de s’éloigner « après avoir réalisé la présence de membres des médias à bord du navire (philippin) », a-t-il déclaré.