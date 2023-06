Le parti travailliste n’a-t-il rien appris de la débâcle de sa campagne électorale de 2019 ?

À cette occasion, le parti a chatouillé ses partisans d’Islington de la classe moyenne dans tous les endroits préférés, tout en ignorant l’inquiétude des électeurs de la classe ouvrière des Midlands et du Nord.

Nos dirigeants vivent dans une éco-bulle s’ils pensent que les gens ordinaires peuvent se permettre leur course effrénée au Net Zero

Le résultat est qu’il a connu sa plus lourde défaite en un siècle.

Sir Keir Starmer aime penser qu’il a décontaminé l’héritage de Jeremy Corbyn – et il est vrai qu’il est peu probable que Starmer commence à appeler un groupe terroriste ses « amis ».

Pourtant, lui et son parti sont toujours obsédés par les obsessions des électeurs écologistes dans les zones métropolitaines tout en ne promettant rien d’autre que la misère pour les travailleurs manuels des industries traditionnelles, ainsi que pour les finances des ménages à faible revenu.

Même les syndicats réprimandent maintenant Starmer pour sa promesse de mettre fin à toutes les nouvelles licences d’extraction de pétrole et de gaz en mer du Nord.

Gary Smith, secrétaire général du syndicat GMB, qualifie la politique de « naïve » et dit qu’elle montre un « manque de rigueur intellectuelle et de réflexion ».

Sharon Graham, du syndicat Unite, a également fustigé la politique.

Je ne suis pas toujours d’accord avec les dirigeants syndicaux, mais là-dessus, je ne pourrais pas mieux dire moi-même.

Même avec un passage à l’énergie verte, la Grande-Bretagne va rester dépendante du pétrole et du gaz pendant de nombreuses années.

Ce serait moins cher et meilleur pour l’environnement s’ils étaient produits en mer du Nord, plutôt qu’importés des États-Unis, du Moyen-Orient ou d’ailleurs.

Compte tenu de l’énergie consommée pour amener du gaz en Grande-Bretagne sous forme de gaz naturel liquéfié, Starmer vient d’engager son parti dans une politique qui augmentera en fait les émissions de carbone du Royaume-Uni dans un avenir prévisible – ainsi que l’augmentation des prix du carburant pour les ménages britanniques.

À quel point pouvez-vous devenir stupide?

La politique climatique du Labour reste fortement sous l’influence d’Ed Miliband – lui-même bien sûr un dirigeant travailliste raté – qui semble plus intéressé à se rapprocher de groupes de pression extrêmes tels que Just Stop Oil qu’à concevoir un programme cohérent pour améliorer l’environnement.

Tout cela devrait fournir aux conservateurs des munitions précieuses pour la prochaine campagne électorale, sauf qu’ils sont sérieusement gênés dans ce ministère par leur propre politique insensée du net zéro.

Alors que le gouvernement a annoncé qu’il délivrerait des licences pour de nouvelles extractions de pétrole et de gaz en mer du Nord, il continue de proposer des moyens de plus en plus fous d’imposer des coûts énormes aux ménages.

Le dernier en date est un projet d’amendes punitives pour les fabricants qui nous vendent des chaudières à gaz.

Selon les plans, les installateurs de chauffage central se verront fixer des objectifs pour vendre une certaine proportion de pompes à chaleur.

Pour chaque pompe à chaleur « manquante », ils seront condamnés à une amende de 5 000 £ – un coût qu’ils n’auront d’autre choix que de répercuter sur les clients.

En d’autres termes, lorsque notre ancienne chaudière arrivera en fin de vie, soit nous devrons débourser pour une nouvelle pompe à chaleur, à plus de 10 000 £ à la fois, soit, si nous optons pour un remplacement de gaz moins cher, nous serons frappé d’une amende indirecte.

Le secrétaire « sécurité énergétique et net zéro » Grant Shapps peut aimer se vanter d’avoir installé une pompe à chaleur dans sa maison.

Mais la subvention de 5 000 £ que nous, contribuables, accordons pour subventionner son nouveau système de chauffage ne sera pas là pour le reste d’entre nous – le gouvernement n’a mis à disposition que suffisamment d’argent pour que les 30 000 premiers foyers en profitent.

Nous voulons tous une planète plus propre, mais pour la plupart des ménages, le passage à une pompe à chaleur représentera un énorme fardeau pour leurs finances.

De plus, il existe de nombreuses histoires de misère de personnes qui ont installé les appareils pour constater qu’elles ne gardent pas toujours leur maison au chaud.

C’est une histoire similaire avec les voitures électriques.

Shapps s’est vanté il y a plusieurs années d’avoir acheté une Tesla (tout en gardant une Chrysler Crossfire de 27 mpg dans son garage).

Les voitures électriques sont bien si vous pouvez vous permettre d’en acheter une, vous avez un endroit hors route pour la recharger et vous avez une deuxième voiture à essence ou diesel pour les longs trajets.

Mais pour les automobilistes ordinaires sans stationnement hors rue, c’est un cauchemar.

Il a été révélé la semaine dernière que le nord-ouest de l’Angleterre n’avait qu’un seul point de recharge public pour 85 véhicules électriques.

Et même si vous pouvez en trouver un, il vous en coûtera pour les utiliser, certains facturant 85p par kilowattheure.

En plus de coûter deux fois moins cher à acheter qu’une voiture à essence, les voitures électriques coûtent actuellement beaucoup plus cher si elles sont chargées à partir de bornes de recharge publiques – 21p par mile pour une VW ID.3 électrique contre 14p pour une Golf à essence.

Quelle ironie, étant donné que nous avons quitté l’UE en partie pour nous débarrasser de règles et réglementations excessives, que le gouvernement soit devenu plus dogmatique sur le net zéro que l’UE – cette dernière ayant assoupli une proposition d’interdiction des moteurs à combustion interne à partir de 2035.

Alors que les travaillistes et les conservateurs s’effondrent pour atteindre le zéro net quel que soit le coût pour les gens ordinaires, nous n’avons plus vraiment le choix – aucun des grands partis politiques établis n’étant prêt à réexaminer la question.

Nos dirigeants vivent dans une éco-bulle, inconscients de la façon dont les gens ordinaires vivent.

Comme l’a dit un jour le regretté Lord Lawson, les pires politiques résultent d’un consensus entre les principaux partis politiques.

Cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui.

