Nos déchets menacent les ours polaires – mais il existe des solutions, selon un nouveau rapport

Un nouveau document de recherche suggère que le gaspillage alimentaire des humains constitue une menace croissante pour les populations d’ours polaires déjà en difficulté – mais il existe des solutions au problème.

La rapportpublié mercredi dans Oryx, l’International Journal of Conservation, examine six études de cas qui illustrent comment les interactions négatives liées à l’alimentation entre les humains et les ours polaires peuvent devenir chroniques ou imprévisibles.

Parmi eux se trouve la communauté de Churchill, dans le nord du Manitoba, qui a fermé son dépotoir, sécurisé les déchets dans une installation à l’épreuve des ours et s’est concentrée sur l’éducation du public sur la question.

Le co-auteur du rapport, Geoff York, a déclaré que le danger pour les ours polaires est double.

L’un est le conflit accru entre les ours polaires et les humains, a-t-il dit, entraînant la mort des ours. Le deuxième danger est que les ours mangent des aliments malsains, a déclaré York, directeur principal de la conservation chez Polar Bears International.

“Pour les populations déjà stressées, cela ne fait qu’ajouter un facteur de stress supplémentaire à la charge. Surtout du côté des maladies, des substances toxiques et des plastiques.”

Churchill est un exemple qui présente des solutions possibles – mais “le problème avec tout cela, c’est que tout cela coûte très cher”, a déclaré York.

Le rapport suggère que le problème est également exacerbé par le changement climatique, car la perte de glace de mer oblige les ours polaires à débarquer plus souvent.

Cette perte de glace a stressé les ours polaires pendant des années, certains chercheurs soulevant des inquiétudes quant à une éventuelle extinction .

“À un moment donné, ils vont avoir faim et ils vont chercher de la nourriture. Et s’ils peuvent sentir quelque chose qui sent la nourriture pour eux, ils ne savent pas que cela pourrait bien avoir d’autres choses qui sont négatives pour eux. leur santé », a déclaré York.

La croissance des populations humaines et l’augmentation des visites humaines augmentent également la probabilité de conflits entre les humains et les ours, indique le rapport.

Mais donner aux communautés du Nord les ressources, l’éducation et les outils dont elles ont besoin pour faire face aux problèmes d’ours polaires peut aider à résoudre le problème, a déclaré York.

« L’histoire se répète » : expert

Stephen Petersen, directeur de la conservation et de la recherche au zoo du parc Assiniboine de Winnipeg, a déclaré que le rapport est une étape précieuse pour définir le problème et proposer des solutions potentielles.

“Je pense que souvent les problèmes ou les problèmes vont… peut-être remarqués localement, mais peut-être pas remarqués [on] à plus grande échelle jusqu’à ce que nous obtenions un document ou un rapport comme celui-ci qui rassemble tout et concentre vraiment les gens sur ce que pourraient être les solutions », a-t-il déclaré.

Petersen, qui a travaillé à Churchill, a déclaré que les solutions trouvées là-bas peuvent être transférées à d’autres régions traitant du même problème.

Le rapport présente des études de cas de communautés au Nunavut, en Russie et en Alaska, ainsi que des Premières nations côtières de l’Ontario. Certaines de ces régions ont vu les effets négatifs de la présence d’ours conditionnés à manger des ordures, selon le rapport.

“L’une des choses que nous voyons dans l’ensemble est une sorte d’histoire qui se répète dans une certaine mesure”, a déclaré Petersen.

“Je pense que l’une des grandes leçons est que… si vous voulez vous tourner vers les succès de Churchill au Canada ou ailleurs, il faut un financement et un soutien pour ces communautés du Nord.”

Le rapport recommande également aux communautés d’améliorer la documentation et la surveillance des cas d’ours polaires à la recherche de nourriture, ce qui, selon Petersen, est crucial pour résoudre le problème.

“La collecte de ces informations va donner les éléments qui permettront à chaque communauté d’adapter un plan de gestion pour sa communauté”, a-t-il déclaré.

À Churchill, Petersen a déclaré qu’après l’enlèvement de la décharge et la disparition de la source de nourriture, la plupart des ours problématiques restants étaient de jeunes adultes et des groupes familiaux.

Le fait de disposer de ces informations a contribué à ouvrir la voie à un plan proactif visant à réduire les risques pour les personnes après la fermeture de la décharge, a-t-il déclaré.

“Connaître ce cycle pour chaque communauté va être important pour développer la voie à suivre”, a-t-il déclaré.

Le rapport recommande également aux communautés de tester des méthodes pour garder la nourriture des ours polaires, d’évaluer l’efficacité des différents efforts de dissuasion et de relocalisation et de développer des moyens de prédire quand les ours polaires pourraient rechercher les déchets alimentaires des humains.