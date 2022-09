Nos conseils pour débuter dans les paris sportifs

Les paris sportifs sont toujours plus en vogue et peuvent permettre aux parieurs les plus chevronnés de gagner gros. Mais lorsque l’on débute dans les paris sportifs, de nombreux pièges se présentent à nous : voici notre guide pour éviter de commettre des erreurs rédhibitoires pour votre bankroll.

Choisir le bon site pour parier

Vous l’avez sans doute remarqué dans les médias ces dernières années : les opérateurs de paris sportifs sont très nombreux à vouloir se tailler la part du lion. Quels sont les critères les plus importants à prendre en compte pour choisir le meilleur site pour parier sur vos sports favoris ?

L’offre de bienvenue : votre premier pari est-il remboursé dans tous les cas ou seulement en cas de pari perdant ? Quel est le montant du bonus de bienvenue ? Combien de temps avez-vous pour utiliser les paris gratuits que vous pouvez obtenir ?

L’offre de paris : quels sont les sports proposés ? Sur quelles compétitions peut-on parier ? Combien de types de paris différents peut-on effectuer sur une seule et même rencontre sportive ?

Les moyens de paiement disponibles : est-il uniquement possible de payer par virement bancaire ? Les cartes de débit ou de crédit sont-elles utilisables ? Les portefeuilles électroniques sont-ils pris en charge ?

La qualité du service client : comment est-il possible de joindre le service à la clientèle ? Est-ce uniquement faisable par e-mail, ou un standard téléphonique est-il disponible ? Y a-t-il une messagerie en direct ?

Miser un budget limité et mesuré

Lorsque vous faites des paris sportifs, n’oubliez jamais que vous n’avez aucune garantie d’en sortir gagnant. Nous vous en avons déjà parlé dans un article précédent sur les conseils pour gagner aux paris sportifs : prévoyez un budget suffisant et ne misez pas l’intégralité de votre budget en un seul pari.

Et surtout, si votre bankroll vient à être totalement épuisé, n’essayez pas de vous refaire immédiatement après avoir tout perdu. Il vaut mieux attendre quelque temps avant de recommencer à parier, le temps de constituer une nouvelle bankroll qui n’empiète pas sur votre budget courant.

S’intéresser aux différents types de paris

Pour espérer gagner gros, il vous faudra certainement aller plus loin que le classique pari 1N2. Voici quelques exemples de paris potentiellement très rémunérateurs :

Le pari sur le vainqueur d’une compétition, à effectuer généralement avant le début de celle-ci,



Les paris sur le nombre de buts ou de points marqués lors d’un match,

Les paris sur la première équipe ou le premier joueur qui marque un but ou gagne une manche, etc.

Enfin, n’oubliez pas les paris combinés pour potentiellement multiplier drastiquement vos gains!