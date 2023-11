« Nos cœurs brûlent » : les oléiculteurs de Gaza affirment que la guerre contre Israël détruit la récolte | Conflit israélo-palestinien

Bande de Gaza – Samaher Abu Jameh est en colère.

Cette mère de deux enfants travaille comme agricultrice avec ses parents depuis son enfance dans la ville d’Abasan al-Kabira, au sud de Gaza, près de la frontière avec Israël. « Ma terre possède des oliviers et des serres plantées de tomates et de bétail », dit-elle.

Elle ne peut plus s’occuper de ces arbres ou de ces tomates : cette femme de 40 ans a été déplacée avec sa famille et vit dans une école gérée par les Nations Unies dans le centre de Khan Younis en raison des bombardements israéliens quasi continus depuis le 7 octobre.

« Je n’ai aucune idée de l’état dans lequel ils se trouvent. Je veux juste rejoindre mes terres pour voir ce qu’elles sont devenues », dit-elle.

C’est un sentiment partagé par les agriculteurs de Gaza.

Les mois d’octobre et de novembre, au cours desquels les olives sont récoltées, revêtent une importance particulière pour les Palestiniens, qui considèrent la récolte comme une occasion nationale célébrant leur relation et leur lien avec la terre.

Les agriculteurs cueillent les olives avec leur famille élargie et leurs amis. Les chants folkloriques créent une ambiance festive. Les repas sont cuisinés et pris sous les arbres. Les olives sont ensuite pressées pour en extraire l’huile d’olive, dont la qualité dépend du climat et du sol.

Mais avec la dernière guerre israélienne contre Gaza, qui a débuté le 7 octobre après les attaques du Hamas dans le sud d’Israël, les agriculteurs ont été contraints de quitter leurs terres et leurs maisons, et les risques toujours présents auxquels ils étaient déjà confrontés en raison de leur proximité avec la frontière avec Israël s’est multiplié de façon spectaculaire.

Samaher dit que certains agriculteurs ont tenté de retourner sur leurs terres mais ont été pris pour cible par les avions de guerre israéliens.

« Nous vivons de grandes souffrances en tant qu’agriculteurs parce que ces guerres nous coûtent très cher », dit-elle. « Nous avons à peine eu le temps de reprendre notre souffle après la guerre de 2021 avant que celle-ci ne commence. »





Une agriculture dangereuse

Même avant la guerre, la saison de cueillette des olives était de plus en plus entachée de violence. En Cisjordanie occupée, des colons israéliens ont été documentés en train d’attaquer des Palestiniens sur leurs terres, volant leurs olives et incendiant leurs bosquets. Bilal Saleh, un oléiculteur palestinien, a été abattu par un colon en octobre alors qu’il récoltait sa récolte près de Naplouse.

Dans la bande de Gaza, les défis viennent de l’armée israélienne, qui soit cible et bombarde les terres agricoles en temps de guerre, soit les pulvérise avec des pesticides, tuant les récoltes et rendant le sol impropre à l’agriculture.

Près de la ville méridionale de Khan Younis, les terres agricoles s’étendent sur une superficie de plus de 4 000 hectares (9 884 acres) et s’étendent à l’est de la ville autour des villes proches de la barrière frontalière israélienne : Khuza’a, Abasan al-Kabira, Abasan al-Jadida. et Bani Suhaila. Il existe 7 000 fermes dans le gouvernorat de Khan Younis, selon le ministère de l’Agriculture de la bande de Gaza.

Ahmed Abu Rjeila, 40 ans, a l’habitude d’esquiver les balles. « J’avais l’habitude d’aller sur mes terres à Abasan al-Jadida avec mes trois frères malgré les dangers auxquels nous étions confrontés chaque jour à cause de l’occupation israélienne, qui nous tirait dessus pour pouvoir partir », dit-il.

Désormais, le risque est trop élevé – même si la perspective de perdre sa récolte l’inquiète. Lui et sa famille ont été déplacés de leur domicile au début de la guerre et séjournent dans l’une des écoles des Nations Unies à Khan Younis.

«J’ai des centaines d’oliviers et ma famille et mes amis étaient censés les cueillir et les vendre au marché ou les presser dans des moulins à olives», dit-il. Il cultive également des cultures saisonnières sous serre. « J’ai dépensé des milliers de shekels pour cette saison, et mon investissement n’aura aucun retour si cette guerre continue et si mon accès à mes terres est refusé. »

Colère et chagrin face à la perte des récoltes

Les bombardements continus à l’est de Khan Younis ont entraîné la mort de près de 20 agriculteurs et des blessés, selon le ministère de l’Agriculture de Gaza.

Au cours de la semaine dernière, l’armée israélienne a ouvert le feu de chars en direction des terres agricoles à l’est de la ville d’al-Fukhari, où les agriculteurs tentaient d’accéder à leurs terres pour récupérer leurs récoltes et les vendre sur les marchés.

Ahmed Qudeih, 37 ans, est originaire de la ville de Khuza’a et possède 0,6 hectare (1,5 acres) de terrain. Il affirme que tous les agriculteurs ont été forcés de quitter leurs maisons et sont désormais hébergés dans différents quartiers du centre-ville de Khan Younis.

« Nous avons le cœur brisé à cause de nos récoltes, que nous ne pouvons pas atteindre », dit-il. « Nous ne pouvons pas irriguer, ni observer nos terres, ni en prendre soin. Après chaque guerre dévastatrice, nous payons des milliers de shekels pour garantir la qualité de nos récoltes et rendre notre sol à nouveau apte à l’agriculture. »

Être agriculteur dans une journée normale à Gaza peut être une vocation qui met sa vie en danger, dit-il, ajoutant que les forces israéliennes ont fait preuve de « créativité en détruisant les entreprises agricoles » en leur infligeant des pertes humaines, matérielles et économiques.

« Au cours des dernières années, la terre que je cultive a été soumise à divers types de violations de la part des soldats israéliens », dit-il. « J’ai été exposé à plusieurs reprises à des tirs. L’armée a également rasé les terres au bulldozer et aspergé les cultures de pesticides pour les détruire.

« Cela m’a causé d’énormes pertes financières, mais après chaque série de destructions, je reviens préparer à nouveau la terre pour la culture. »

Saison terminée pour la production d’huile d’olive

L’année dernière, le ministère de l’Agriculture a déterminé que la superficie des terres plantées d’oliviers dans la bande de Gaza était d’environ 4 400 hectares (10 800 acres) et a estimé qu’ils pourraient produire 35 000 tonnes d’olives.

Une petite partie, environ 9 pour cent (9 000 à 10 000 tonnes), est marinée dans les maisons ou les usines, mais la majorité est envoyée dans les pressoirs des moulins à olives pour la transformer en huile. Il existe environ 40 presses d’extraction d’huile d’olive, dont 32 sont équipées d’équipements automatiques modernes, six sont semi-automatiques et deux fonctionnent manuellement sur d’anciens moulins en pierre.

Fayyad Fayyad, directeur du Conseil oléicole palestinien, affirme que la saison annuelle moyenne de production d’olives en Palestine est estimée à 100 000 tonnes, ce qui donne jusqu’à 20 000 tonnes d’huile d’olive.

“Cette année, la saison des olives porte le nom de ‘sheltoni’, ce qui signifie que la récolte d’olives est petite et peu abondante”, dit-il. « Pour les oliviers, il est habituel d’avoir une année avec une récolte abondante et l’année suivante avec une récolte plus petite.

« L’année dernière, la campagne a été abondante et a vu la production de 36 000 tonnes dans la bande de Gaza. Sans la guerre, cette campagne aurait produit 10 000 tonnes d’olives, soit l’équivalent de 2 000 tonnes d’huile d’olive.

De nombreux agriculteurs se sont résignés au fait que cette saison des récoltes est terminée, affirmant que ni leurs maisons ni leurs terres ne sont restées intactes.

Pourtant, les agriculteurs sont convaincus qu’ils régénéreront leurs terres après chaque guerre, même si elle est aussi dévastatrice que l’offensive actuelle, qui a jusqu’à présent tué plus de 10 000 Palestiniens.

« Nos cœurs brûlent à cause de nos terres », déclare Nisreen Abu Daqqa de Khuza’a. « Nous attendons toute l’année la saison des olives, qui est la plus belle saison, mais les Israéliens ont délibérément brûlé nos arbres à l’aide de leurs missiles et de leurs obus de char. »