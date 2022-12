Nos cadeaux préférés à moins de 100 $ pour toutes les personnes sur votre liste

Essayer de trouver le bon cadeau de vacances pour tout le monde peut être difficile. Et c’est particulièrement difficile si vous essayez de respecter un budget et que vous voulez trouver des cadeaux à la fois attentionnés et abordables.

Il y a de fortes chances que quelqu’un sur votre liste reçoive déjà les solutions de repli traditionnelles comme une tasse, une cravate ou des chaussettes (et sera probablement déçu). Mais heureusement pour vous, nous avons dressé une liste d’excellentes idées de cadeaux qui se situent entre 50 $ et 100 $ et qui raviront à coup sûr votre destinataire.

Que vous cherchiez à soutenir le passe-temps préféré d’un être cher, à encourager l’apprentissage ou à l’aider à rester douillet et confortable cet hiver, vous trouverez quelque chose pour tout le monde ici, des enfants aux adultes.

Si vous ne voyez pas ce que vous cherchez ici, consultez nos autres rafles pour d’autres excellents choix, y compris le meilleurs cadeaux technologiques à moins de 100 $ et le meilleurs cadeaux pour 50 $ ou moins.

Amazone Connaissez-vous quelqu’un qui aime le kombucha et en boit régulièrement ? Avec ce kit, ils peuvent apprendre à le faire à la maison dans n’importe quelle saveur qu’ils souhaitent. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour préparer un délicieux kombucha pétillant, y compris un pot de gallon, du thé en feuilles, une jauge de température, des bouteilles à couvercle basculant, une entrée et plus encore. Vous recevez des alertes de prix pour Kit d’Infusion Kombucha

orme occidental Une planche de charcuterie élégante est exactement ce dont tout le monde a besoin pour montrer ses créations culinaires. Avec cette planche, vous pouvez disposer vos viandes, fromages et fruits dans un agencement élégant pour éblouir vos convives. Planche à beurre, quelqu’un ?

Nordström Ces pantoufles en daim et en laine moelleuse sont un excellent cadeau pour à peu près tout le monde. Portez ces pantoufles confortables dans toute la maison pour garder vos pieds au chaud et à l’abri du sol froid. Vous recevez des alertes de prix pour Ugg Scuff Pantoufles

Grange de poterie Bien sûr, Spotify est génial, mais il n’y a rien de tel que la sensation rétro des vrais disques et du vinyle qui tourne. Cette platine vinyle portable compatible Bluetooth frappe toutes les bonnes notes. Non seulement vous pouvez lire des disques vinyles, mais vous pouvez diffuser de la musique sans fil depuis n’importe quel appareil. Et bien que le son ne soit pas aussi haut de gamme que les modèles très chers, vous ne pouvez pas battre l’esthétique rétro cool. Vous recevez des alertes de prix pour Tourne-disque Crosley Voyager

Cliquez et grandissez Ce jardin d’herbes d’intérieur Click & Grow est un cadeau attentionné pour tous ceux qui aiment avoir des herbes fraîches à portée de main. Il est simple à utiliser et vous permet de cultiver du basilic, du persil, de la coriandre et même des tomates toute l’année. Vous n’avez même pas besoin d’avoir la main verte, c’est aussi simple que cela. Il suffit de remplir la base d’eau, d’y mettre les gousses et de regarder vos germes pousser. Tout ce que vous avez à faire est d’ajouter un peu d’eau de temps en temps. Très facile.

Un sac à dos qui plaira aux étudiants, aux amateurs de gym et aux voyageurs, ce sac résistant à l’eau est une excellente idée cadeau pour quelqu’un qui est constamment en déplacement. Élégant mais robuste, il y a beaucoup d’espace pour transporter confortablement vos affaires. Vous recevez des alertes de prix pour Fjallraven, Kanken Classic Backpack for Everyday, Pastel Lavender

Amazone Pour les personnes qui aiment cuisiner, il n’y a pas trop de couteaux. Le couteau utilitaire du Global Chef peut hacher, trancher, couper et couper en dés. Cette lame de 5 pouces est parfaite pour les fruits, les légumes, le fromage et tout ce qui nécessite plus de finesse qu’une lame typique de 6 pouces ou de 8 pouces. Vous recevez des alertes de prix pour Global Chef’s Utility Knife

Fujifilm Cet appareil photo combine le plaisir d’un appareil photo instantané à l’ancienne avec le style et la fonctionnalité des appareils photo modernes. Il existe un mode selfie à une touche et une option d’exposition automatique qui peuvent aider à prendre de meilleures photos. Cet appareil photo est une excellente option pour tous, des enfants aux adolescents en passant par les amateurs de photo vintage. Vous recevez des alertes de prix pour Fujifilm Instax Mini 11 (Bleu Ciel)

Calmes L’abonnement d’un an à Calm est un excellent moyen d’offrir le cadeau unique de la pleine conscience et de la restauration. L’application propose de la méditation, des exercices de respiration, de la musique, des histoires et des sessions vidéo pour tous ceux qui ont besoin de se détendre, de mieux dormir et de réduire leur niveau de stress.

Osmo Les jouets STEM font fureur chez les parents qui souhaitent encourager l’inventivité de leurs enfants dans le domaine des sciences. L’Osmo est un outil pédagogique qui fonctionne en tandem avec une tablette Fire pour améliorer la lecture, la pensée critique et la motricité des enfants. Ce jouet est idéal pour les enfants de 3 à 5 ans. (Voici tous nos jouets STEM préférés.) Vous recevez des alertes de prix pour Kit de démarrage Osmo Little Genius pour tablettes Fire

Séphora Si vous n’êtes pas familier avec la marque Anastasia Beverly Hills mais que vous voulez une valeur sûre pour tout membre de la famille obsédé par la beauté, achetez cette palette. Sa combinaison de finitions mates et chatoyantes signifie qu’il existe de nombreux styles à expérimenter.

Amazone Tout le monde aime la famille de chiens animés préférée d’Australie. Offrez aux tout-petits des heures de jeu avec ce nouvel ensemble de maisonnette interactive. La grande maison (43,2 cm de haut et 76,2 cm de large) se replie facilement pour le rangement, et vous pouvez y mettre Bingo, Bluey, Chatterbox et Nana, ainsi que tous les accessoires. Lorsque les enfants appuient sur l’Octopus, les lumières et les sons sont activés pour un jeu de niveau supérieur. Vous recevez des alertes de prix pour Bluey Ultimate Lights and Sounds Playhouse

Soleil levant Un jeté en gros tricot est parfait pour regarder la télévision ou simplement se détendre sur le canapé. Il ajoute également une touche de couleur et une texture accrocheuse à tout décor de salon ou de chambre à coucher. C’est le cadeau de Noël parfait alors que les jours se refroidissent et que vous voulez vous blottir avec du cacao. Vous recevez des alertes de prix pour Sunyrisy Chunky Knit Throw

