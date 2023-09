Nos bulles sont peut-être différentes, mais au moins nous pouvons charger ensemble

Je ne suis pas sûr de croire que Google et Apple trouveront un jour un terrain d’entente en matière de messagerie. Nos bulles nous diviseront à jamais. C’est bien ce que c’est. Mais quelque chose s’est produit aujourd’hui qui a uni le monde d’Android et de l’iPhone et que nous devrions au moins nous réunir pour nous serrer dans nos bras : la recharge.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro disposent désormais de ports USB-C pour les transferts de données, la connexion à des objets et, bien sûr, le chargement. Le câble Lighting est presque mort ou a du moins commencé sa lente retraite, puisque seuls ces nouveaux iPhones (et certains iPads) l’ont laissé derrière eux. Pourtant, c’est significatif, car mec, avons-nous des câbles USB-C dans la maison !

Par exemple, nous sommes sur USB-C depuis au moins 2015, lorsque Google nous a lancé les Nexus 6P et Nexus 5x. Même si nous n’en étions qu’à nos débuts et que la prise en charge ou la fiabilité de certains chargeurs d’Amazon étaient discutables, nous avons parcouru un long chemin. Désormais, les chargeurs et câbles USB-C fonctionnent pour la plupart, sauf si vous achetez un téléphone OnePlus. Mais Samsung, Google, Nothing, Motorola et pratiquement tout le monde se contentent de faire de l’USB-C pur et simple. C’est bien!

C’est bien parce que lorsque nous voulons charger notre ordinateur, notre téléphone, notre tablette, nos manettes Nintendo Switch ou PS5, nos Pixel Buds ou nos télécommandes, nous utilisons le même câble. Si nous possédons des chargeurs d’Anker (comme celui-ci) ou l’une de ces sociétés similaires, alors ce chargeur est souvent suffisamment rapide (et intelligent) pour charger également toutes ces choses à grande vitesse. L’USB-C a été génial.

Vous savez ce qui n’a pas toujours été génial ? Lorsqu’il y a un iPhone dans les parages et qu’il doit être rechargé. Bien sûr, les iPhones permettent de charger MagSafe vraiment amusant et le câble d’éclairage est très efficace pour s’insérer dans un iPhone, mais c’est un peu tout. À ce stade, ils ne chargent rien d’autre que les autres iPhones et les anciens AirPod (les nouveaux AirPods Pro sont également USB-C !). Ainsi, si un iPhone apparaît à la maison ou dans votre voiture et que vous n’avez que des câbles USB-C, les choses pourraient devenir gênantes si cet iPhone avait désespérément besoin d’un peu de jus.

C’est pourquoi ce passage à l’USB-C pour nos amis iPhone est une grosse affaire. Nous pouvons les accompagner sur les avantages et les inconvénients des chargeurs USB-C, leur parler nos câbles préférés, et soyez prêt chaque fois qu’ils ont besoin de nous. Nous sommes tellement prêts.

Maintenant, à propos de cette expérience de messagerie…