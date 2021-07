Nos bleus vont guérir et ça reviendra certainement à la maison en 2022

« Ce n’est pas le désespoir ; Je peux supporter le désespoir. C’est l’espoir que je ne supporte pas.

C’est ce qu’a dit le directeur calamiteux de John Cleese, M. Stimpson, dans le classique de 1986 Clockwise.

Gareth Southgate et ses joueurs anglais ont l’air abattus après la défaite des Three Lions lors de la finale de l’Euro 2020 Crédit : PA

Avance rapide de 35 ans, et le sentiment reste plus juste que jamais.

L’année dernière a été un catalogue de rêves brisés – et rien n’illustre mieux cela que la perte de dimanche soir.

Pendant quatre semaines glorieuses, le nuage sombre et misérable de Covid a été égayé par les jeunes lions d’Angleterre. Puis, la nuit dernière, le soleil est sorti et la pluie s’est abattue – métaphoriquement et littéralement.

Mais nous ne devrions pas être trop surpris. Un espoir incessant, puis une déception sans fin, c’est ce qui fait de nous un anglais attachant.

Notez mes mots : lorsque la Coupe du monde arrivera l’année prochaine, nous chercherons des billets de dernière minute pour le Qatar et dirons joyeusement à tout le monde que nous rentrons à la maison.

Malheureusement, cette cruelle affliction qui est la nôtre ne se limite pas au football.

La semaine dernière, nous étions enragés d’une excitation bouillonnante alors qu’Emma Raducanu, la Great British Hope âgée de 18 ans, s’est frayé un chemin jusqu’au quatrième tour à Wimbledon. Seulement pour qu’elle boitât à mi-chemin, souffrant de ce que de nombreux spectateurs pensaient être une attaque de panique.

Mais l’été prochain, vous pouvez garantir que nous agiterons stoïquement nos drapeaux dans le vent et la pluie, encourageant respectivement Andy et Emma de Murray Mound et Emma Elevation.

Le mois dernier, après des SEMAINES de planification excitante, on nous a dit que le Jour de la liberté serait, en fait, comme n’importe quel autre jour de Covid – c’est-à-dire que nous ne serions pas libres du tout.

Repoussés de quatre semaines, nous nous accrochons courageusement à la conviction que le 19 juillet arrivera et que nos masques viendront.

C’est la même chose avec les vacances.

Lorsque notre père collectif, Boris Johnson, nous a dit que les vacances auraient lieu cet été, nous avons dûment trotté – remplis de rêves de rosé et de facteur 30 – et avons réservé quelques jours en Algarve.

Seulement pour que le Portugal subisse un flot d’infections à Covid et revienne rapidement sur la liste orange.

Sans se laisser décourager, lorsque les Baléares sont passées au vert, nous rêvions tous des clubs de plage d’Ibiza et, après le 19 juillet, nous repousserons l’ouzo sur les îles grecques plus rapidement qu’on ne peut le dire : « En cas d’urgence. . . «

Nous sommes comme Weebles : vous pouvez nous renverser, mais nous rebondissons tout de suite.

Les enfants, bien sûr, sont conditionnés à voir leurs espoirs et leurs rêves brisés dès leur plus jeune âge.

Tout d’abord, ils sont livrés à eux-mêmes lorsqu’ils découvrent que le Père Noël n’a pas d’équipe de lutins de zéro heure travaillant 24 heures sur 24 pour lui, ni un troupeau de rennes volants.

Le coronavirus les a particulièrement touchés – sans doute plus que tout autre groupe démographique.

Ils ont été déçus à maintes reprises.

Par exemple, après des mois d’enseignement à domicile misérable et en dessous de la moyenne, et aucune interaction sociale – cruciale pour le développement – les jeunes ont été informés qu’ils pourraient retourner à l’école au cours de la nouvelle année.

Mais cela a ensuite été repoussé d’une semaine au 11 janvier. Pourtant, les enfants et les parents se sont réjouis lorsque les salles de classe ont finalement rouvert.

L’optimisme a duré précisément deux jours avant que les enfants ne soient à nouveau renvoyés et invités à s’auto-isoler après une nouvelle augmentation des cas.

BLESSURES GUÉRIR

Bien sûr, des semaines avant cela, les parents et les enfants – qui avaient été rassurés à plusieurs reprises par le gouvernement que Noël était sauvé – ont été écrasés lorsque Noël a été annulé.

Nous pensions tous que Lockdown #1 serait ce qu’il en serait.

Émergeant, clignotant dans la lumière du soleil, le 23 juin, nous nous sommes joyeusement entassés dans Zara et avons soupé des G&T avec nos amis, en promettant de passer un «été de plaisir».

Six jours plus tard, le premier « verrouillage local » du Royaume-Uni a été annoncé à Leicester.

En septembre, nous étions de retour à vivre avec des restrictions, et en novembre, un deuxième verrouillage avait commencé.

Comme des adolescents qui se font dire quoi faire par maman et papa, nous avons tous docilement obéi, confiants dans la connaissance que nos grands dirigeants et conseillers scientifiques savaient ce qu’ils faisaient. Bénir.

On dit que c’est l’espoir qui tue. Mais au fait, sans elle, que reste-t-il ?

Une nation de misère et de cynisme plafonnés.

La défaite de dimanche soir fait mal, et nous sommes tous un peu meurtris. Mais les bleus guérissent.

Donc, Qatar 2022 c’est. . . et cette fois, c’est DÉFINITIVEMENT le retour à la maison.

VIP footie box est un tout nouveau jeu de balle

LA loge VIP à Wembley dimanche soir se lit comme un Who’s Who des légendes du football.

Sir Geoff Hurst, David Beckham, Peter Shilton, Alessandro Nesta, Gianluca Zambrotta, Mauricio Pochettino, Wayne Rooney et, euh, Kate Moss. La présence de Tom Cruise était aussi un peu grinçante.

Kate Moss et David Beckham à la loge VIP de Wembley Crédit : AP

Mais il avait, au moins, envoyé aux joueurs un message de soutien dans la préparation du match, tandis que l’équipe – les fans de la star hollywoodienne – s’était réunie pour regarder Top Gun : Maverick vendredi soir.

Sauf erreur grave, les services de Kate au football sont discutables. En Colombie, peut-être, mais le football, non.

Le cheval à linge Croydon maintenant propre a même obtenu un plus un, sous la forme de sa fille modèle en herbe, Lila Grace. Qui, encore une fois, je n’étais pas au courant était un tel connaisseur du jeu.

Vexé par anti vaxxer

UNE esthéticienne imbécile anti-vax refuse de traiter toute personne qui a été piquée.

Sarah McCutcheon, propriétaire de Wellness And Wellbeing With Sarah à Glasgow, a ajouté : « Nous n’effectuerons de massages ou de traitements sur aucune personne vaccinée. . . désolé, pas désolé.

Sarah McCutcheon est une esthéticienne anti-vax

Il s’agit de la même Sarah qui possède un front étrangement lisse et semble avoir des sourcils à micro-lames (une procédure de tatouage douloureuse à encrer sur de faux sourcils semi-permanents).

C’est son affaire, donc elle peut, bien sûr, servir qui elle veut – et fermer ses portes quand elle le veut.

Mais ce sont des anti-vaccins comme celui-ci qui caractérisent l’hypocrisie et l’esprit sanglant de tant de théoriciens du complot.

Sarah vit proprement, mais j’ai rencontré de nombreux anti-vaccins botoxés, végétaliens et brandissant des pancartes qui snifferont avec plaisir de la cocaïne (probablement coupée avec un peu d’eau de javel, de nettoyant pour toilettes et de paracétamol) tous les vendredis soirs, mais crie au scandale d’être demandé de servir le plus grand bien et se faire piquer.

Folie.

Diable en détail

À mon époque, les enseignants étaient à craindre, parfois admirés, mais toujours considérés avec une fascination divine.

Découvrir le prénom d’un enseignant s’apparentait à un exploit de découverte à la Bletchley Park.

Voir Mr Sheard (Histoire, Rupert) dans Zizzi’s d’un samedi soir nous a laissés délirants. Un tel aperçu de la vie privée d’un enseignant – avait-il une petite amie ? (Non), fumait-il ? (Non), a-t-il bu de la bière ? (Oui !) – nous a permis de continuer pendant des MOIS.

Aujourd’hui, les élèves de l’école payante de Blundell dans le Devon ont le professeur d’éducation physique Hugo Hammond – un concurrent sur Love Island.

En d’autres termes, le premier XI a vu M. Hammond allaiter un semi-enfant et partager des secrets sur sa vie sexuelle sur un jeu appelé Horny Devils.

Je ne me suis jamais senti aussi vieux.

Course spaciale

Il a été présenté comme la course à l’espace des milliardaires : l’Anglais Richard Branson contre l’Américain Jeff Bezos. Nous avons perdu le football, mais au moins nous avons retrouvé une certaine fierté nationale dimanche lorsque le magnat de Virgin a battu Bezos de neuf jours en volant au bord de l’espace.

Les garçons et leurs jouets, hein ?

Richard Branson s’envole pour sa mission spatiale historique sur Virgin Galactic

Brit Branson a battu Jeff Bezos d’Amazon dans la course à l’espace des milliardaires Crédit : AFP

Héroïque Trois

BRAVERY est Bukayo Saka. A 19 ans, il s’est engagé à prendre « cette » pénalité à la place de ses collègues plus âgés et bien plus expérimentés.

La bravoure est Jadon Sancho. A seulement 17 ans, il s’est rendu seul en Allemagne pour jouer pour le Borussia Dortmund.

La bravoure est Marcus Rashford. Âgé de 23 ans, il a engagé le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté des enfants – et ce avant même d’avoir mis le pied sur le terrain de football.

La lâcheté porte un drapeau de Saint-Georges tout en clouant neuf pintes de bière blonde européenne importée et en tapant sur des abus racistes vils – en grande partie mal orthographiés – dans votre téléphone pour rabaisser trois jeunes extrêmement talentueux sur la couleur de leur peau.

Bien sûr, l’ironie ici est que beaucoup de ces voyous auront Marcus à remercier pour avoir fourni à leurs enfants des repas scolaires gratuits.

Pour l’amour du chien

Une base de données ADN pour les chiens a été proposée pour aider à lutter contre l’augmentation des vols d’animaux de compagnie.

Les propriétaires fourniraient un écouvillon de la bouche de leur cabot qui serait ensuite stocké dans une archive nationale accessible par la police et les autorités locales.

Le député conservateur Andrew Griffith a présenté un projet de loi sur la question, affirmant que le programme « apporterait de la joie aux familles et aux individus ».

Avec le vol de chien en hausse de 250% depuis le début de la pandémie, il a raison.

Jusqu’à ce qu’un guerrier éveillé vienne dire que c’est une violation des droits canins.

Pire que le sac

Un ambulancier qui a qualifié son collègue de « gros cochon » a évité le limogeage.

Paul Winfield a également essayé d’acheter à son collègue du service d’ambulance d’East Midlands une paire de pantalons plus grande.

Après avoir déclaré à un panel disciplinaire que ses remarques n’étaient que des « plaisanteries », il a évité la hache. Mais ne vous inquiétez pas, sa punition est tout aussi grave.

Paul doit désormais suivre des « cours sur l’égalité, la diversité et les frontières professionnelles ».

Ce qui, d’après son expérience personnelle, représentera environ 20 heures de vie aspirante qu’il ne retrouvera jamais.

FaceTime comme Bridget Jones

J’AI perdu le compte du nombre de fois où j’ai été comparée à la malheureuse journaliste Bridget Jones, sujette aux catastrophes.

Dans les journaux intimes de Bridget en 1999, The Edge Of Reason, nous voyons notre héroïne poster une carte de Noël (qu’elle ne se souvient pas avoir écrite) en état d’ébriété à l’associé obèse de son petit ami, Nigel.

Elle signe : « Tu es un homme merveilleux : en forme, séduisant, vigoureux. Joyeux Noël à mon cher, cher Nigel.

Si Bridget avait écrit dix ans plus tard, cela aurait été un SMS ivre. Quinze ans plus tard, un DM Instagram paralytique. Mais en 2021, il y a une nouvelle terreur sociale : l’appel FaceTime involontaire.

Rien ne correspond à l’HORREUR accidentelle de voir votre visage menaçant et vos trois mentons regarder l’écran pendant que vous appelez par vidéo votre patron/béguin/électricien depuis les toilettes.

Comme je peux en témoigner.