Nos belles vues seront RUINÉES par d’énormes pylônes – on nous propose 5 000 £ mais nous les refuserons… voici pourquoi

Les habitants craignent que les éoliennes géantes ne gâchent la vue dans leur ville natale et refusent des indemnisations d’une valeur de 5 000 £.

Certains agriculteurs espèrent gagner 100 000 £ par an grâce aux générateurs, tandis que voisins et amis ont refusé de verser une compensation de 5 000 £.

Will Barstow et Natalie Barstow, propriétaires de Fforest Fields, Caravan & Camping Site Crédit : WNS

Le projet de parc éolien a déchiré la communauté Crédit : WNS

Le projet de parc éolien a déchiré la communauté et provoqué des troubles aux portes de l’école.

Une mère craignait que sa voiture ne soit « maçonnée » à l’école primaire locale.

Les routes autour du village de Hundred House à Powys, au Pays de Galles, sont jonchées de panneaux et d’affiches protestant contre le projet de Nant Mithil visant à construire 36 éoliennes de 250 mètres de haut, soit la même hauteur que le Shard de Londres.

Un propriétaire foncier, trop effrayé pour être nommé, a déclaré : « C’est devenu très conflictuel et cela divise les familles.

« Certaines personnes ont signé pour recevoir 100 000 £ par an pour avoir une éolienne – on ne peut pas leur en vouloir.

« Mais d’autres se sont vu proposer un paiement unique de 5 000 £ de compensation pour avoir un pylône à proximité de chez eux et ils refusent cette offre. »

La lutte pour le pouvoir se déroule dans le centre du Pays de Galles, où la société écossaise Bute Energy souhaite construire un parc éolien et des centaines de pylônes le reliant au réseau national.

Les routes autour du village de Hundred House, dans le Powys, sont jonchées de panneaux et d’affiches protestant contre le projet de Nant Mithil visant à construire 36 éoliennes de 250 mètres de haut, soit la même hauteur que le Shard de Londres.

Les agriculteurs sont furieux qu’après avoir été invités à se diversifier dans le tourisme, leurs chalets et campings ne soient plus attrayants pour les vacanciers.

La famille Barstow, qui a transformé sa ferme de 500 acres en camping cinq étoiles ouvert toute l’année il y a 30 ans, craint désormais pour son avenir.

Natalie Barstow, 43 ans, mère de deux enfants, a déclaré : « Tout ce dont nous avons besoin, ce sont les grands espaces – c’est pourquoi les gens viennent ici.

«Mais viendront-ils quand même si le camping est entouré d’éoliennes géantes et de pylônes électriques ?

« Ce n’est pas seulement l’aspect visuel : nous sommes vraiment préoccupés par le bruit. Pas seulement à cause des tours du vent, mais aussi du bourdonnement des pylônes.

Un côté de leur site Fforest (CORR) Fields est abrité par une colline boisée de 350 m, désormais destinée à accueillir des éoliennes de 700 pieds au sommet.

De l’autre côté, un lac artificiel apprécié des nageurs sauvages et des planchistes sera ravagé par 12 pylônes et câbles aériens.

Will, le mari de Natalie, 44 ans, dont la famille possède et cultive la terre depuis trois générations, a déclaré : « Les familles sont déchirées par cette situation et les communautés sont divisées.

« Certains se sont engagés à avoir une éolienne sur leur terrain, d’autres à avoir des pylônes. Leurs voisins en sont furieux, il y a beaucoup de malaise.

« Je ne suis pas intéressé par une compensation. Comment compenser la destruction de l’une des plus belles régions du Royaume-Uni ? »

Jessie Hutchings, la sœur de Will, 37 ans, qui travaille sur le site, a déclaré : « Des gens de Bute Energy sont venus ici et même eux ont été choqués par l’ampleur de ce qui est prévu.

« Ce n’est pas du nimbyisme. Si cela se poursuit, cela affectera de nombreuses communautés à travers le Pays de Galles. »

Les habitants craignent que la forêt de Radnor, qui abrite des milans royaux, des vanneaux, des courlis, des loutres et des fleurs sauvages rares, ne dispose pas de l’infrastructure nécessaire pour construire et entretenir les 36 turbines.

Ils sont favorables aux énergies renouvelables, mais affirment que les parcs éoliens appartiennent à l’offshore et que les câbles électriques transnationaux devraient être enterrés sous terre.

Plus de 400 personnes inquiètes ont assisté à une réunion publique au Royal Welsh Showground plus tôt cette année et des groupes ont été constitués pour faire campagne contre les éoliennes et les pylônes.

Des députés et des membres du gouvernement gallois ont écrit à Ofgem pour les exhorter à ne pas accorder à Bute Energy une licence d’opérateur de réseau de distribution indépendant.

Ross Evans de la Campagne pour la protection du Pays de Galles rural a déclaré : « Bute Energy, qui n’a ni expérience ni atouts dans ce domaine, essaie de devenir le plus grand acteur du Pays de Galles.

« Ils ont agi de manière très brutale et tentent de construire leur propre réseau de transmission par des portes dérobées.

« Ils prétendent que 25 pour cent des personnes se sont inscrites, même si j’en doute sincèrement – ​​mais cela a provoqué une certaine colère dans la communauté.

« J’ai entendu dire qu’il y avait des frictions au sein des unités familiales – nous avons demandé à des avocats d’examiner les contrats qu’ils ont signés qui donnent à Bute Energy l’accès à leurs terres à perpétuité. »

Un porte-parole de Bute Energy a déclaré : « Chez Bute Energy, nous faisons en sorte que le climat gallois profite au Pays de Galles, en développant l’énergie éolienne terrestre et

les parcs solaires et l’infrastructure de réseau nécessaire pour les soutenir, ce qui contribuera à atteindre les objectifs du gouvernement.

» Objectifs Net Zero, chauffage des maisons, électricité des entreprises et recharge des véhicules électriques. L’éolien terrestre est l’un des choix les plus rentables pour la nouvelle électricité au Royaume-Uni – moins cher que le gaz, le nucléaire, le charbon et

autres énergies renouvelables. Cela réduira notre dépendance aux combustibles fossiles importés.

« Le parc énergétique de Nant Mithil pourrait générer environ 237 MW d’énergie propre et verte dans la région de la forêt de Radnor.

« Une première série de consultations publiques s’est achevée à l’automne 2022, et nous attendons actuellement la prochaine série de consultations publiques, avant la soumission d’une demande de développement d’importance nationale auprès du gouvernement gallois, plus tard en 2023.

« Green GEN Cymru, qui fait partie du groupe Bute Energy, propose Green GEN Towy Usk, un réseau d’énergie renouvelable qui reliera le parc énergétique de Nant Mithil – et un certain nombre d’autres parcs énergétiques du pays.

phase préliminaire d’évaluation et de faisabilité, jusqu’au National Grid en un point proche de Carmarthen.

« Le projet pourrait réduire la pression sur le réseau électrique existant, en soutenant les entreprises vertes et en permettant le chauffage écologique et le déploiement de véhicules électriques dans les zones rurales du Pays de Galles.

« Une première série de consultations publiques s’est terminée en avril 2023. Tous les commentaires reçus seront soigneusement examinés, ainsi que les évaluations issues des enquêtes environnementales et techniques, avant la prochaine série de consultations publiques – prévue début 2024.

« Ensemble, les projets donneront du pouvoir aux communautés rurales grâce à des investissements, des emplois et des compétences, permettant aux communautés du Pays de Galles de vivre une vie électrique moderne, et soutiendront l’objectif du gouvernement gallois visant à ce que l’électricité soit 100 % renouvelable d’ici 2035.

« Nous savons que les gens ont des points de vue divergents sur les nouvelles infrastructures.

« Mais au Pays de Galles, il existe un large consensus sur le fait que les énergies renouvelables ont un rôle important à jouer dans la réponse à l’urgence climatique. »