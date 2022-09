Nos appartements sont devenus un bidonville dégoûtant – les enfants ne peuvent pas jouer dehors, les murs s’effondrent et il y a des ordures partout

Les RÉSIDENTS d’un immeuble autrefois idyllique ont raconté comment leur domaine est devenu un “taudis dégoûtant”.

Les parents de l’immeuble de trois étages de 24 maisons à Coventry, West Midlands, disent que les choses ont tellement empiré qu’ils ne peuvent pas laisser leurs enfants jouer dehors.

La résidente Karen Evans dit que Crossley Court est trop dangereux pour les enfants Crédit : Léon Images

Les habitants disent qu’ils paient des centaines d’euros pour l’entretien Crédit : Léon Images

Le lotissement avait autrefois de beaux jardins Crédit : Léon Images

Maintenant, il y a des ordures tout autour des blocs d’habitation Crédit : Léon Images

Certains à Crossley Court sont tellement furieux du manque d’entretien que certains ont cessé de payer leur cotisation annuelle de 720 £, qui devrait augmenter.

Ils ont un catalogue de plaintes qui, selon eux, rendent les appartements à deux lits et le grand jardin commun à l’arrière dangereux et insalubres.

La peinture écaillée, les murs qui s’effritent, les tas d’ordures, les déchets et le verre brisé éparpillés dans la rue sont évidents par son abondance.

Les habitants disent que la société de gestion ne fait «absolument rien» pour entretenir les appartements et les terrains autrefois souhaitables.

Ils ont souligné des fils électriques suspendus à un mur extérieur avec Karen Evans saisissant une boucle douteuse, en disant: «Un petit enfant pourrait se faire frapper le cou ici, ou un bras ou une jambe. C’est tellement dangereux.”

Des pavés inégaux dans le jardin, du caca de chien, un treillis cassé, des portes et des gouttières, un arbre poussant sur un tuyau d’évacuation brisé, des mauvaises herbes jusqu’aux genoux, de l’herbe non entretenue, des cordes à linge tendues sous des branches ombragées, aucune sonnette de porte ne fonctionne – sont juste certaines des plaintes.

Les rats se précipitent autour de la place et les éboueurs refusent de vider les ordures car leur chariot est partiellement bloqué pour entrer dans la rue par des voitures mal garées appartenant à des non-résidents.

Deux retraitées ont récemment trébuché sur des planchers inégaux, l’une dans son appartement et l’autre dans le couloir commun, se blessant toutes les deux.

Un bloc privé dans une clôture privée et géré par Marston qui a été fustigé pour avoir ignoré les appels à l’aide des résidents et être un “gaspillage d’espace”.

Le fonctionnaire à la retraite Al Wells, 68 ans, proteste silencieusement, avec d’autres, en refusant de payer sa redevance mensuelle d’entretien.

Il a dit: “Je ne leur donne pas un sou parce que nous ne voyons rien se faire.”

Al vit dans son appartement au rez-de-chaussée depuis 22 ans, qu’il possède maintenant sans hypothèque avec sa femme Anita, 63 ans, femme de ménage à l’Université de Warwick.

Il a expliqué: “Certains ont payé les frais de 60 £ par mois, d’autres non et pas moi.”

Il a raconté comment l’équipe avait précédemment demandé une somme forfaitaire de 2 000 £ à chacun des 24 ménages pour décorer et entretenir les parties communes.

Il a expliqué : « L’argent a été versé dans la cagnotte mais le travail n’a pas été fait.

“Les poubelles gardées à la fin de la clôture n’ont pas été vidées pendant un mois car le wagon communal ne pouvait pas descendre la route.

“L’argent que nous avions tous donné a ensuite été utilisé, à notre insu dans un premier temps, pour payer un entrepreneur privé pour vider les poubelles débordantes. Cela a provoqué l’indignation, mais après des plaintes, le conseil a fait descendre un camion plus petit.

‘C’EST HONTEUX’

Al a fulminé: «Je paie 130 £ de taxe d’habitation par mois et je ne devrais pas avoir à payer des éboueurs privés à partir de notre pot communal. C’est honteux.

Il a raconté à The Sun Online comment sa maison et ses environs autrefois ravissants étaient en proie à des problèmes.

Il a dit : « C’est continu. Ma femme a trébuché sur le sol de la salle commune et avait un genou enflé et était en arrêt de travail.

“J’étais dehors en train de fumer une cigarette l’autre jour et ce rat enflammé est passé en courant.

“C’est parfois infesté de rats à l’intérieur des appartements, ils montent par le tuyau puanteur dans le bâtiment.

“C’est ce que les gens doivent supporter ici. Les matelas et les ordures sont jetés à l’extérieur et le jardin est négligé avec les treillis qui tombent. L’endroit est un pourboire, nous en avons juste assez.

“Avant, c’était tellement agréable et bien entretenu. En été, nous nous asseyions tous au bord de l’étang, faisions un barbecue, et c’était tellement relaxant.

“Mais maintenant, l’étang a été enlevé parce qu’ils ne l’ont jamais entretenu et le jardinier qui s’occupait des belles plantes et coupait l’herbe a cessé de venir parce qu’il n’était jamais payé

“Aucune des sonnettes ne fonctionne, quiconque vient doit frapper à la fenêtre à la place.

Al grommela: “Vous appelez Marston mais il n’y a pas de réponse, ils sont une perte totale d’espace.

“La femme dit qu’elle en a marre et que nous devrions vendre et déménager. L’appartement vaut environ 80 000 £ et nous venons de faire installer une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de bain, alors devrions-nous être chassés ?”

Al est l’un des rares propriétaires à long terme – les autres appartements appartiennent à des propriétaires privés et sont loués.

Sa voisine et ancienne responsable des ressources humaines, Karen Evans, qui y vit depuis 31 ans, a soupiré : “C’était charmant quand nous avons emménagé pour la première fois, si beau et bien entretenu et cela pourrait redevenir vraiment agréable.

“Mais il est tombé en ruine, ils n’y ont rien fait depuis très longtemps.”

“C’EST COMME UN BIDONVILLE”

Karen, 54 ans, maman de deux enfants et future divorcée, a déclaré: “Nous avons eu l’été le plus chaud de tous les temps et je ne veux pas m’asseoir dehors parce qu’il est plein de mauvaises herbes, d’herbe non coupée, d’un arbre qui pousse dans un égout tuyau, dalle de pavage cassée.

“Des fils électriques pendent, ce qui est dangereux.”

Elle a déclaré: “Nous avions l’habitude d’avoir un étang avec une cascade, mais il n’était pas entretenu, il s’est donc recouvert d’algues et a attiré des hordes de mouches et la puanteur était dégoûtante.

“Alors ils ont finalement couvert l’étang en y jetant une charge de gravats et en ne le nivelant même pas.”

“Il y a un portail cassé qui s’ouvre sur des gonds, c’est dangereux aussi, il y a des déchets partout et tu ne peux pas étendre ton linge car la corde est à l’ombre sous les arbres donc je dois utiliser mon sèche-linge.

“C’est un bidonville comme maintenant.”

Karen, dont Ryan, 25 ans, vivant temporairement avec elle, a admis: «J’ai arrêté de payer les frais de maintenance il y a un an, c’est 60 £ par mois et ils sont sur le point de les doubler. Ils n’ont pas encore exigé la maintenance manquée, mais ils le feront.”

Le propriétaire de la maison et directeur d’une association de résidents a déclaré: «Nous appelons la société de gestion pour nous plaindre du fait que des choses ne sont pas nettoyées ou réparées, mais il n’y a généralement pas de réponse et lorsque vous passez et réservez une réunion, ils sont désolés plus tard. nous ne pouvons pas le faire maintenant. C’est rageant.”

Finnley Hudson-Beard, 18 ans, chef au château de Warwick, a déclaré: «C’est dégoûtant. Les poubelles n’étaient pas vidées depuis des mois donc je n’avais pas d’autre choix que de laisser mes sacs poubelles chez moi.

Elle vit avec sa mère Christine Houghton qui paie le loyer et l’entretien à son propriétaire privé.

Finnley a déclaré: “Nous étions censés avoir de nouveaux tapis dans l’appartement et il devait être peint, mais cela ne s’est jamais produit, alors nous avons déchiré nos tapis parce qu’ils étaient si sales.

“Une vieille femme à côté a trébuché sur ses tapis et s’est fracassé le visage et la direction ne fait toujours rien.”

Le coordinateur des exportations nouvellement retraité, Graham Varnom, 70 ans, a déclaré: “J’ai vécu ici le plus longtemps depuis 46 ans.

“Le principal problème est que chaque appartement devait payer un supplément de 2 000 £, soit 48 000 £ – près de 50 000 £ – qui devait être clôturé pour être utilisé pour les réparations nécessaires à l’intérieur et à l’extérieur des appartements.

“Nous avons tous payé l’argent. Lors de notre réunion annuelle en mai, la première depuis quelques années, nous avons découvert que Marston avait dépensé 18 000 £ pour éliminer les ordures que le conseil ne pouvait pas collecter car ils ne pouvaient pas obtenir le camion poubelle vers le bas.

Richard Atkinson, 32 ans, et sa femme Theresa, 33 ans, tous deux employés du supermarché Sainsbury, y vivent en tant que locataires depuis neuf ans.

Theresa a déclaré: «Cela s’est rapidement détérioré au cours de la dernière année et Marston ne veut pas le savoir.

“C’était un beau jardin, vraiment bien, quand nous avons emménagé, avec une pelouse bien entretenue et des arbres, arbustes et plantes matures.”

Elle a raconté que son fils de six ans, James, “ne peut pas jouer dans le jardin car il est envahi par la végétation, vraiment dangereux et plein de fautes de chien”.

The Sun Online a tenté à plusieurs reprises de contacter Marston.

Résidents Richard Atkinson épouse Theresa et son fils James Crédit : Léon Images

Les résidents disent que le domaine est maintenant “comme un bidonville” Crédit : Léon Images