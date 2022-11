Nos alliés et ennemis détiennent les clés pour débloquer ce marché

Si le reste du monde faisait simplement ce qu’on attend de lui, nous aurions un marché boursier décent et plus de prospérité avec moins d’inflation. Ce n’est tout simplement pas le cas actuellement. Nous sommes dans une période saisonnièrement forte – c’est certain. Nous semblons avoir des ventes au détail décentes, du moins dans les magasins des centres commerciaux maintenant ressuscités. C’est un peu une surprise de brique et de mortier, en particulier parmi les entreprises de vêtements les plus erratiques. Il semble que les stocks soient sous contrôle et cela suffit à exciter les investisseurs. Je préfère voir les fortes ventes comme une raison d’acheter. Mais étant donné les inquiétudes que tant de gens ont au sujet d’une récession, de faibles stocks signifient moins de dettes et moins de promotions. À moins que vous ne parliez des faibles stocks de Bed Bath & Beyond (BBBY), qui peuvent être davantage liés à un manque de crédit qu’à une abondance de perspicacité. Ce qui nous déconcerte a plus à voir avec les actions de nos alliés et – appelez-le simplement comme nous le voyons – nos ennemis. Commençons par la Chine. Voici un pays qui traite Covid-19 comme s’il s’agissait de Captain Trips, la souche mortelle de grippe qui a anéanti la majeure partie de la population mondiale dans le roman apocalyptique de Stephen King “The Stand”. Il semblait logique, voire rationnel, qu’une fois que le président Xi Jinping soit devenu président pour toujours, il était libre de mettre fin à la folie de prétendre que la stratégie zéro Covid de son pays pouvait fonctionner. De quoi avait-il besoin de plus ? Maintenant, nous commençons à vraiment nous interroger sur le plan ultime de Xi. Il n’y a pas un scientifique digne de ce nom qui dit que nous pouvons réellement arrêter l’infection – même avec un verrouillage presque total. Notre corps ne peut tout simplement pas créer d’immunité. Nous avons notre deuxième meilleure chose, le vaccin qui est presque efficace à 100 % pour que vous ne tombiez pas vraiment malade, et nous avons des pilules si vous le faites. Mais la Chine est bloquée en avril 2020, et il semble que le chaos pourrait vraiment régner. Des manifestants et des policiers se sont affrontés dimanche soir à Shanghai à propos de la dernière série de restrictions. Non seulement l’armée de production est détraquée – comme nous l’avons appris d’Apple (AAPL) et des violentes manifestations des travailleurs à l’usine phare d’iPhone de Foxconn – mais les colonnes sur la consommation font également cruellement défaut. N’y a-t-il vraiment aucun moteur viable et aucun contrôle sur un gouvernement qui ne semble pas en vouloir? C’est incroyable à quel point tout cela est devenu irrationnel et à quel point la Chine s’avère vraiment isolée. Il fut un temps où vous ne pouviez pas imaginer ne pas fabriquer en Chine et vendre des produits ici. Maintenant, je pense que toute entreprise qui est encore en Chine et qui fabrique des choses pour les États-Unis souhaite qu’elle puisse simplement fermer et rouvrir n’importe où ailleurs et simplement payer le prix d’une main-d’œuvre plus chère. L’épée à double tranchant de “nous le rendons moins cher et nous achetons plus parce que nous sommes si nombreux” s’effilochera si cela continue; il est étonnant que le président Xi ne comprenne pas cela ou ne s’en soucie même pas. Comment est-ce possible? Comment ne regarde-t-il pas « iPhone City » et ne pense-t-il pas à Captain Trips ? Peut-être parce qu’il n’est pas fan de Stephen King. Sa perte. Ensuite, il y a la Russie. La guerre terrestre à part entière a en quelque sorte disparu des premières pages alors même que la crise humanitaire s’intensifie. à savoir les missiles Patriot pour arrêter les roquettes sans fin qui font pleuvoir l’enfer sur son peuple. Il n’y a pas d’accalmie dans cette guerre. Seulement une accalmie dans la couverture de cette guerre. Que le président Joe Biden ne soit pas parti en Europe pour s’assurer que les alliés se serrent les coudes et offrent plus d’aide aux Ukrainiens est un signe qu’il est satisfait du statu quo. C’est scandaleux, étant donné que le statu quo signifie que le fou du président russe Vladimir Poutine gagne. Nous n’avons pas affaire à Joseph Staline ici, avec une armée de 28 millions de personnes qui est équipée des derniers armements complémentaires des États-Unis. Poutine a des armes nucléaires, mais s’il les utilise, il assure la destruction de son propre pays. Pas de meilleur moment que de rallier les alliés pour couper la Russie de tout et même menacer de bloquer tout pétrole sortant du pays. Mais ça n’arrive pas. Ce n’est tout simplement pas rationnel. Un tyran pourrait être renversé et un nouvel ordre de paix et de prospérité pourrait faire signe si l’Occident montrait simplement une puissance unie. Aux États-Unis, nous avons nos propres versions de l’irrationalité. Nous avons une possible grève des chemins de fer au sujet d’un accord que le président Biden a essentiellement élaboré pour les syndicats et qui semble maintenant ne pas être impliqué. En 1992, cela s’est produit et le Congrès s’est impliqué rapidement et cela a duré deux jours. Cela ne devrait pas aller jusque-là cette fois, mais en attendant l’irrationalité de la grève ne semble surprendre personne. Nous nous attendons à de l’irrationalité de la part de Washington. Enfin, il y a la crypto irrationalité. C’est le plus dur de tous. Que se passe-t-il vraiment dans ce monde ? Commençons par une question plus simple : est-ce important ? Est-ce lubrique ? Combien a été perdu ? Qui l’a perdu ? Aura-t-il un impact sur le pouvoir d’achat ? Les personnes qui ont perdu en crypto étaient-elles celles qui n’ont pas été découragées de faire leurs achats chez Best Buy (BBY) ou Dick’s (DKS), qui avaient des commandes spectaculaires ? Est-ce que ce sont eux qui ont acheté l’équipement Deere (DE) pour garder leur pelouse en bon état ou pour effectuer des travaux de construction lourds ? Nous ne connaissons pas ces personnes et nous ne connaissons pas l’impact de leurs pertes sur notre économie à cause, eh bien, de l’irrationalité d’aimer et d’enraciner pour aucun filet de sécurité après un siècle d’en être reconnaissant. Il y a trop d’irrationalité pour opter pour un énorme rallye à moins que les choses ne deviennent si irrationnelles que les entreprises ne veuillent pas embaucher comme elles l’ont fait, et que les gels d’embauche se transforment en licenciements. Alors, et alors seulement, l’irrationalité conduira, bizarrement, à une hausse des cours des actions. La Réserve fédérale reconnaîtra que seuls les États-Unis sont forts. Cela seul exercera enfin une pression sur les prix pour qu’ils baissent en raison de la fin des problèmes de la chaîne d’approvisionnement et du début d’une véritable peur de l’avenir, alors que les discussions sur les primes réduites et les licenciements après Noël font la une des journaux. Bon – c’est-à-dire trop chaud – est toujours mauvais pour les actions. Mais moins bon ? C’est ce que les taureaux doivent espérer alors que l’irrationalité s’installe de partout dans le monde et se fraye un chemin à travers Wall Street. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Seuls quelques véhicules, dont un avec deux agents de santé, traversent le quartier central des affaires de Pékin le 23 novembre 2022, alors que la région a annoncé des contrôles Covid plus stricts. Kévin Frayer | Getty Images Actualités | Getty Images