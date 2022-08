Nos 6 réactions bien trop précoces à la saison 2022/23 de Premier League

Nous sommes dans deux semaines de jeu dans cette campagne de Premier League. Certains clubs sont ravis, invaincus et inscrivent des buts pour le plaisir. D’autres clubs sont en grande difficulté.

Après seulement quelques matchs, une panique serait dure (dans la plupart des cas). Il en va de même pour les équipes qui peuvent ressentir une sorte de confiance dans leurs chances de dépasser les attentes. Déjà, il y a du drame parmi ces équipes en haut du tableau. Chelsea et les Spurs ont fait match nul 2-2. Le drame ne s’est même pas arrêté au coup de sifflet à plein temps, car les managers des deux clubs ont eu un échange irritable lors de leur poignée de main.

Ailleurs, certains clubs connaissent une hémorragie, un géant traditionnel en particulier faisant tous les gros titres. En regardant ces équipes traditionnelles, ce sont les réactions exagérées au début de cette saison de Premier League 2022/23.

Premières réactions à la Premier League 2022/23

1. Gabriel Jesus est l’un des trois meilleurs attaquants de la Premier League

Ce n’est peut-être pas un sujet aussi brûlant qu’il l’était les années précédentes. Le Brésilien n’a jamais fait la une des journaux à Manchester City. Cependant, comme on le voit dans les réactions à la pré-saison, il est la clé d’Arsenal en Premier League 2022/23. Ses débuts contre Crystal Palace avec les Gunners ont apporté une énergie fougueuse sur le côté, notamment en attaque.

Alors qu’Erling Haaland et Darwin Núñez s’adaptent toujours à la Premier League, Harry Kane est peut-être seul au sommet de la montagne. Cependant, avec Gabriel Jesus en plein essor au début de son mandat à Arsenal, il pourrait être celui à surveiller dans la course au soulier d’or.

2. Le look de Chelsea pris dans les limbes

Lors du match d’ouverture à Goodison Park, Chelsea a gagné avec un seul but. Le penalty de Jorginho a assuré les trois points dans le temps d’arrêt de la première mi-temps. Le week-end dernier, Chelsea n’a pas pu tout à fait retenir les talents offensifs de Tottenham. Harry Kane a égalisé juste avant le coup de sifflet final. Pour être juste, ce jeu avait une charge de drame et de bouffonneries, et il se sentait beaucoup plus rapide qu’un match moyen.

Soyons clairs, Chelsea est toujours une équipe d’élite. Ils ont certainement dominé Everton et méritaient probablement plus que le but sur penalty. Ils ont également dominé Tottenham, du moins sur la feuille de statistiques. Cependant, l’incapacité à capitaliser sur les chances est quelque chose qui tourmente Chelsea de Thomas Tuchel depuis sa prise de contrôle en 2021. Au cours de sa période, Chelsea joue contre son adversaire, le laissant souvent tard pour vraiment éloigner un adversaire. Cela est revenu les hanter contre les Spurs, va-t-il hanter les Bleus dans leur tentative de trophée ?

3. Núñez, Liverpool maintenant sous un microscope sérieux

Deux points en deux matchs donnent à Liverpool quatre points de retard sur Manchester City et Arsenal. Pourtant, les points ne sont pas la principale préoccupation. C’est le fait que Liverpool a dû revenir par derrière contre des adversaires modestes pour obtenir ces tirages. Fulham et Crystal Palace ont tous deux eu des chances de voler les trois points de leurs matches contre les Reds. Bien que, pour être juste, Liverpool ait également eu des chances de remporter une victoire.

Le fait demeure que Liverpool, tout simplement, avait l’air pauvre lors de ces deux matchs. Le carton rouge de Darwin Núñez lors de ses débuts à Anfield n’a pas aidé, mais cela représente une autre lutte. L’attaquant uruguayen a marqué un but lors du début de la saison contre Fulham, mais il n’a toujours pas l’air à sa place. Il peut sûrement commencer à se sentir plus à l’aise au fur et à mesure que la saison avance. Cependant, si son coup de tête en réponse aux bouffonneries de Joachim Andersen est une indication, il pourrait avoir un long chemin à parcourir. Pas idéal compte tenu du départ de Sadio Mané cet été.

4. Manchester City a déjà la main sur le trophée EPL

La paire de victoires de City pour commencer la saison est à la hauteur de son parcours. Une victoire 2-0 à Londres contre West Ham a précédé une raclée 4-0 de Bournemouth à l’Etihad. Ne vous méprenez pas, ces équipes ne sont pas des élites européennes, et encore moins des puissances anglaises. Cependant, c’est une équipe de Manchester City qui fait ce qu’elle doit.

Erling Haaland semble s’adapter assez bien à la Premier League, même s’il a été discret face à Bournemouth. Ce milieu de terrain avec Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan et Rodri reste l’un des trois meilleurs milieux au monde, figurant sur la feuille de match et la feuille d’assistance au début de cette saison.

5. Incendie à cinq alarmes à Old Trafford

La loi de Murphy. Si ça peut mal tourner, ça va mal tourner. Deux matchs pour Manchester United, et ça sonne juste. Si cela aurait pu mal tourner pour Manchester United, ça a mal tourné. L’agitation fait rage dans le côté rouge de Manchester. Erik ten Hag n’a pas montré pourquoi il a prospéré à l’Ajax. Bien sûr, le blâme n’est pas seulement le sien. Il a hérité d’un vivier de joueurs talentueux qui ont échoué sous le régime précédent. En plus de cela, la plupart de ses signatures n’ont pas encore eu d’impact notable, Lisandro Martínez subissant les critiques des fans et des experts.

Est-il temps de faire sauter les choses ? Peut-être, mais seulement dans une certaine mesure. Pendant des années, Manchester United a porté la même équipe hétéroclite et décevante. Les noms notables abondent, mais pas de la plus grande manière. Manchester United a toujours une académie brillante, même si des joueurs comme Marcus Rashford ou Scott McTominay font partie des luttes actuelles. Manchester United doit construire jeune. Prenez Liverpool et Arsenal comme exemples. Au cours de la dernière décennie, ces deux côtés étaient sombres. Maintenant, ils semblent prêts à concourir au plus haut niveau, avec les difficultés de Liverpool bien dans le rétroviseur à ce stade.

Un peu plus d’investissement dans cette académie et donner du temps aux talents de la même manière que ten Hag l’a fait à l’Ajax pourrait être fructueux pour Manchester United dans les années à venir. Pour l’instant, cependant, ils doivent prendre leurs médicaments et passer à des pâturages plus verts.

6. Le moment est venu pour Tottenham de remporter un trophée

Je ne dis pas que Tottenham devrait gagner la Premier League. Bien que ce soit certainement l’objectif du club, peu de joueurs peuvent rivaliser avec la cohérence et la profondeur de Manchester City. Cependant, Tottenham est dans une position cette année où il peut non seulement remporter des trophées. Tottenham devrait gagner des trophées. Harry Kane et Son Heung-Min n’ont pas atteint leur meilleur niveau dans les stades infantiles de cette saison, malgré l’égalisation tardive de Kane à Stamford Bridge. Ils sont dus à fournir des buts et des aides dans n’importe quelle compétition.

Antonio Conte a prouvé à la fin de la saison dernière qu’il peut amener le club là où il doit être, il le prouve partout où il va. Un Scudetto à l’Inter, un titre de Premier League à Chelsea et d’autres titres de Serie A à la Juventus figurent sur son CV. Tottenham a une formation impressionnante, et il a égalé une équipe affamée de Chelsea lors d’un match controversé en début de saison.

Tottenham est la seule équipe des «six grands» sans titre de Premier League, le dernier titre de première division des Spurs revenant lors de la saison 1960/61. Cela pourrait-il changer cette année ? S’il y avait un moment au cours de la Premier League pour le faire, c’est peut-être la meilleure chance.

PHOTO : Robin Jones/Getty Images