Norwich City signe le gardien Angus Gunn de Southampton

Norwich City a signé un contrat de quatre ans avec le gardien anglais Angus Gunn de Southampton, ont annoncé mercredi les deux clubs de Premier League.

Le joueur de 25 ans a déménagé à Southampton en 2018 et a fait 30 apparitions pour le club dans toutes les compétitions. Il a passé la campagne 2020-21 en prêt à Stoke City et a joué 15 matchs, gardant six draps propres dans la ligue.

Gunn, qui a commencé sa carrière à l’académie de Norwich, a passé la saison 2017-18 en prêt à Carrow Road de Manchester City et était toujours présent aux côtés de Daniel Farke, jouant dans les 46 matchs de championnat cette saison.

« Je suis vraiment impatient d’y être. C’est le club que j’ai grandi en soutenant et les progrès qu’il a réalisés au cours des dernières années montrent que c’est un club toujours en plein essor », a déclaré Gunn sur le site Internet du club.

« J’espère que cette saison, nous pourrons obtenir notre place en Premier League et nous assurer que nous prenons un bon départ et que nous y restons. »

L’entraîneur-chef de Norwich Farke a déclaré que Gunn avait prouvé qu’il pouvait jouer au plus haut niveau.

« Nous avions besoin d’un ajout solide à notre équipe de gardiens de but et à court, moyen et long terme, nous pensons qu’Angus est la solution idéale », a déclaré Farke.

