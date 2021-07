Norwegian Cruise Line poursuit le chirurgien général de Floride pour mettre fin à l’interdiction des passeports vaccinaux

Norwegian Cruise Line a déposé une plainte contre le chirurgien général de Floride, dans l’espoir de mettre fin à la loi de l’État empêchant les entreprises d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination contre le Covid-19.

Norwegian a demandé au tribunal de district américain du district sud de la Floride d’annuler l’interdiction de l’État et d’accorder à la société une injonction préliminaire qui lui permettrait de reprendre la navigation avec les protocoles de santé et de sécurité qu’elle a développés afin de se conformer aux directives des Centers for Contrôle et prévention des maladies.

Dans le dossier judiciaire, Norwegian a déclaré que l’interdiction de l’État nuit à sa capacité à empêcher la propagation du virus à bord de son navire. En conséquence, il pourrait être contraint d’annuler les croisières à venir, ce qui entraînerait une « perte dévastatrice et irrécupérable ».

La société a déclaré qu’elle aimerait exiger des passagers qu’ils présentent une preuve de vaccination, mais cela violerait la loi de la Floride et exposerait la société à des poursuites et à des amendes pouvant atteindre 5 000 $ par passager, ce qu’elle ne peut pas se permettre.

« Nous pensons que l’interdiction de la Floride est du mauvais côté de la loi fédérale, de la santé publique, de la science et n’est pas dans le meilleur intérêt du bien-être de nos invités, de notre équipage et des communautés que nous visitons, par conséquent, nous nous sommes tournés à contrecœur vers les tribunaux pour soulagement », a déclaré la société dans un communiqué à CNBC. « Notre politique de vaccination à 100% des invités et de l’équipage est cohérente et en place sans problème dans tous les ports où nous naviguons du monde entier, à l’exception de la Floride. »

Dans le dossier du tribunal, Norwegian a affirmé que la loi violait le premier amendement en bloquant les communications entre une entreprise et ses clients ; perturbe illégalement le bon déroulement du commerce interétatique et international sans intérêt substantiel de l’État ; et viole le quatorzième amendement en empêchant une entreprise de protéger la santé et la sécurité de ses employés et clients contre la pandémie.

L’industrie des croisières est l’un des derniers secteurs à revenir aux opérations d’avant la pandémie. Au début de la crise sanitaire, il y a eu plusieurs épidémies très médiatisées sur les navires, et les agences de santé publique tentent d’empêcher une répétition de ce scénario. Le CDC a récemment autorisé la compagnie de croisière à recommencer à naviguer avec des protocoles sanitaires stricts.

Royal Caribbean Cruises et Carnival Cruises ont repris leurs croisières au départ de la Floride. Pour ces voyages, les deux compagnies de croisière exigent que les passagers non vaccinés suivent des protocoles de sécurité et souscrivent une assurance voyage qui couvre les coûts liés à Covid-19.

Les actions de Norwegian ont clôturé mardi en baisse de 4,4% à 26,09 $. Le titre a chuté de près de 2,6 % depuis le début de l’année.

Le premier départ de Norwegian depuis un port américain est prévu pour le 7 août et son premier départ depuis la Floride est prévu pour le 15 août.

« Demande de [Norwegian] croisières est de retour ces derniers mois, mais [the company] fait toujours face à des défis pour maintenir la confiance en la sécurité de ses clients, en particulier parce que ces clients ont tendance à être plus âgés », a déclaré Norwegian au tribunal.