Norwegian Cruise Line, Micron Technology, Signet Jewelers, Novavax et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Norwegian Cruise Line – Les actions ont chuté de près de 12% mardi après que la société a annoncé des résultats du deuxième trimestre qui n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street et ont montré des taux d’occupation de seulement 65%, contre plus de 100% au même trimestre en 2019. En outre, le La compagnie de croisière a déclaré qu’elle ne reviendrait pas aux niveaux d’occupation d’avant la pandémie avant l’année prochaine, signalant que les pertes se poursuivraient.

Micron Technology – Les actions du fabricant de puces ont perdu 5% après que la société a signalé une baisse de la demande pour ses puces DRAM et NAND et a déclaré qu’elle s’attend à un environnement de marché difficile au cours du quatrième trimestre fiscal 2022 et du premier trimestre fiscal 2023. Plusieurs autres stocks de puces ont chuté avec Microne. Applied Materials, On Semiconductor et Teradyne ont chacun chuté d’environ 7 %.

Signet Jewelers – Le bijoutier a vu ses actions chuter d’environ 11,5% après avoir réduit ses prévisions financières pour le deuxième trimestre et l’exercice 2023, affirmant qu’il avait enregistré une baisse des ventes en juillet, l’inflation poussant les consommateurs à maîtriser leurs dépenses. La société a également annoncé son acquisition de Blue Nile, mais a déclaré que l’accord ne serait probablement pas relutif pour l’entreprise avant le quatrième trimestre de l’exercice 2024.

Nielsen – Les actions de la société d’analyse de données d’audience ont grimpé de plus de 21% après que la société a reporté son assemblée judiciaire et son assemblée spéciale de ses actionnaires, où elle devait finaliser un accord préliminaire entre un consortium de capital-investissement et WindAcre. WindAcre détient actuellement environ 27 % des actions de Nielsen.

Ralph Lauren – Le détaillant de luxe a chuté de 7% même après que la société a annoncé des résultats trimestriels solides que prévu. La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,88 $ par action au premier trimestre fiscal, dépassant l’estimation de 1,71 $ que les analystes attendaient, selon FactSet. Ralph Lauren a également dépassé les attentes en matière de chiffre d’affaires, aidé par une forte demande pour ses vêtements à prix plus élevés.

Principal Financial Group – La société d’investissement et d’assurance a vu ses actions augmenter de 7% après avoir publié de solides résultats trimestriels. La société a déclaré un bénéfice d’exploitation non conforme aux PCGR de 1,65 $ par action. C’était plus élevé que les 1,39 cents par action estimés par les analystes, selon FactSet.

News Corporation – Les actions ont gagné 5% après que le bénéfice trimestriel de la société de 37 cents par action ait dépassé les estimations de 9 cents par action, selon Fact Set. Les revenus de 2,67 milliards de dollars sont supérieurs aux estimations de 2,58 milliards de dollars.

Novavax – Les actions ont chuté de 29% après que la société de biotechnologie a réduit de près de moitié ses prévisions de revenus pour l’année complète en raison de la faible demande pour ses vaccins contre les coronavirus. Novavax s’attend à générer entre 2 et 2,3 milliards de dollars de revenus en 2022, contre des prévisions antérieures de 4 à 5 milliards de dollars.

Allbirds – Le cours de l’action du cordonnier a chuté de plus de 23% après que la société a réduit ses prévisions financières pour l’année, citant un ralentissement des dépenses de consommation. Il a également annoncé un certain nombre d’efforts pour réduire les coûts après avoir annoncé une perte trimestrielle plus importante par rapport à l’année précédente.

Occidental Petroleum – L’action d’Occidental a gagné 3,8% après que Berkshire Hathaway a augmenté sa participation dans le géant pétrolier à plus de 20%. Warren Buffett a augmenté sa participation dans le producteur d’énergie depuis mars.

– Carmen Reinicke, Yun Li, Sarah Min et Samantha Subin de CNBC ont contribué au reportage.