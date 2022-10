Norwegian Cruise Line met fin aux tests Covid-19, au masquage et aux exigences en matière de vaccins

Norwegian Cruise Line a annoncé lundi qu’elle suspendrait toutes les exigences de test, de masquage et de vaccination de Covid-19.

Le changement entrera en vigueur mardi, a indiqué la société.

Norwegian est la première des principales compagnies de croisières à mettre fin à ses exigences de test pour les passagers non vaccinés. Mais les passagers sont toujours soumis à la exigences de voyage locales fixées par chaque pays.

“De nombreux voyageurs attendent patiemment de prendre leurs vacances en mer tant attendues et nous avons hâte de célébrer leur retour”, a déclaré Harry Sommer, président et chef de la direction de Norwegian.dans un rapport.

Les navires de Norwegian ont signalé un taux d’occupation de 65 % pour son deuxième trimestre, contre 48 % au trimestre précédent.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont mis fin à leur programme volontaire Covid-19 pour les navires de croisière en juillet. Depuis lors, Carnival et Royal Caribbean ont simplifié leurs exigences, mais exigent toujours la preuve d’un test négatif de la part des passagers non vaccinés.

Les actions de Norwegian Cruise Line Holdings ont baissé d’environ 1% vendredi matin.

Les compagnies de croisière ont continué à lutter malgré l’assouplissement des règles de Covid-19 pour les passagers. L’inflation continue de comprimer les budgets des consommateurs et la hausse des coûts réduit les résultats des croisières. La semaine dernière, le cours de l’action de Carnival est tombé en dessous de son creux pandémique d’avril 2020 à la suite d’un rapport sur les résultats sombre.

Les compagnies de croisière ont également contracté des milliards de dollars de dettes pendant les fermetures pandémiques, et certains investisseurs craignent que les paiements ne gonflent à mesure que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt.