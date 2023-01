Norwegian Cruise Line, Allstate, Roblox et plus

Découvrez les entreprises qui font les plus grands mouvements à midi :

Compagnie de croisière norvégienne – Les actions ont coulé de plus de 6% après que l’exploitant du navire de croisière a signalé dans un dépôt auprès de la Commission de Sécurité et d’Echanges qu’il déclarera une perte nette pour le quatrième trimestre et l’année complète de 2022, ainsi que pour le premier trimestre de 2023.

actualités liées à l’investissement

Charles Schwab – L’action bancaire a perdu plus de 6% après que Bank of America a doublement dégradé les actions à une note de sous-performance, affirmant que les clients continueront à déplacer des liquidités vers des alternatives telles que les fonds du marché monétaire.

Fiducie immobilière Vornado — Les actions de la fiducie de placement immobilier ont perdu 3,3 % après couper son dividende trimestriel à 37,5 cents par action de 53 cents. Vornado Realty, qui possède des propriétés commerciales dans des villes telles que New York et San Francisco, a cité l’état actuel de l’économie et des marchés de capitaux, ainsi que le revenu imposable projeté de Vornado pour 2023, principalement en raison d’une exposition aux intérêts plus élevée.

Roblox – Les actions Roblox ont perdu 6% à la suite d’une dégradation à une note sous-pondérée par les analystes de Morgan Stanley. La banque a déclaré que la hausse du stock de jeux vidéo était limitée à la suite d’un solide rapport sur les mesures de décembre.

Philip Morris — La société mère Marlboro a gagné 2,4 % après que Jefferies ait qualifié l’action de « résistante à la récession ».

ServiceNow – Les actions ont gagné près de 3% après que Bank of America a nommé le stock de logiciels parmi les meilleurs choix. L’entreprise a noté sa “meilleure croissance de sa catégorie”.

Tesla — Les actions du constructeur de véhicules électriques ont glissé de plus de 1 % à midi. Piper Sandler a réitéré sa note de surperformance sur l’action, affirmant que les investisseurs devraient acheter des actions “de manière proactive”. Un jour plus tôt, le PDG Elon Musk le procès pour fraude a commencé sur des tweets qu’il a écrits en 2018 sur la possibilité de privatiser Tesla, ce qui avait provoqué un rallye de l’action.

Alcoa — Les actions de la société d’aluminium ont chuté de 4,6 % jeudi après que la société a annoncé ses résultats du quatrième trimestre. La perte ajustée d’Alcoa au quatrième trimestre était de 70 cents par action, plus étroite que la perte de 81 cents attendue, selon StreetAccount. Cependant, l’EBITDA ajusté de l’entreprise – une mesure de profit qui comprend moins de dépenses que le bénéfice net – a manqué les estimations. Alcoa a déclaré qu’il s’attend à ce que les expéditions totales d’alumine diminuent d’une année sur l’autre en 2023.

Découvrez les services financiers — La banque en ligne a chuté de près de 2 % après avoir augmenté les provisions pour pertes sur créances et projeté des taux de charge nets plus élevés cette année, signe que les clients prennent du retard. Discover a dépassé les attentes en matière de bénéfice par action et de chiffre d’affaires pour le trimestre.

CureVac – Les actions ont augmenté de plus de 9% après que la société biopharmaceutique a été mise à niveau par UBS pour acheter de neutre. La firme de Wall Street a déclaré que les résultats de la phase 1 pour un traitement contre la grippe ont vu un “point d’inflexion majeur”.

Gué — L’action du constructeur automobile a chuté de 1,9 % après que son objectif de cours a été réduit par Evercore ISI, qui a déclaré que le constructeur automobile pourrait avoir du mal en cas de récession.

Allstate – L’action a chuté de 7%, un jour après que la compagnie d’assurance a annoncé les résultats préliminaires du quatrième trimestre qui incluent une perte nette ajustée estimée entre 335 et 385 millions de dollars.

Fiducie du Nord — Les actions de l’institution financière ont chuté de 10 % après que la société a déclaré un bénéfice net par action ordinaire dilué de 71 cents au quatrième trimestrecontre 1,91 $ au quatrième trimestre 2021. Les revenus de ses services fiduciaires et d’investissement se sont élevés à 1,04 milliard de dollars, soit moins que les 1,05 milliard de dollars attendus par StreetAccount.

Comédie – Les actions ont bondi d’environ 6% après que la société de services financiers a dépassé les attentes en matière de bénéfices dans son dernier rapport trimestriel. Comerica a déclaré un bénéfice de 2,58 dollars par action, supérieur au bénéfice par action de 2,55 dollars attendu par les analystes interrogés par Refinitiv.

– Samantha Subin, Jesse Pound, Alex Harring, Sarah Min et Michael Bloom de CNBC ont contribué au reportage.