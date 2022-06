Norvège. Le suspect de la fusillade meurtrière de Pride accepte d’être placé en garde à vue

Zaniar Matapour, un citoyen norvégien de 42 ans originaire d’Iran, a été arrêté peu après la fusillade survenue avant l’aube dans le quartier de la vie nocturne d’Oslo et a été incarcéré pour meurtre, tentative de meurtre et terrorisme. Deux personnes ont été tuées et plus de 20 ont été blessées dans ce que les services de sécurité norvégiens ont qualifié d'”acte terroriste islamiste”.