Norvège. Le suspect de la fusillade meurtrière de Pride accepte d’être placé en garde à vue

OSLO, Norvège (AP) —

Le suspect de la fusillade de samedi lors d’un festival LGBTQ à Oslo a accepté d’être détenu pendant quatre semaines et ne comparaîtra donc pas devant le tribunal lundi, a annoncé un tribunal norvégien.

Zaniar Matapour, un citoyen norvégien de 42 ans originaire d’Iran, a été arrêté peu après la fusillade survenue avant l’aube dans le quartier de la vie nocturne d’Oslo et a été incarcéré pour meurtre, tentative de meurtre et terrorisme. Deux personnes ont été tuées et plus de 20 ont été blessées dans ce que les services de sécurité norvégiens ont qualifié d'”acte terroriste islamiste”.

Le mobile est inconnu et Matapour a refusé d’expliquer ses agissements aux enquêteurs. Son avocat, John Christian Elden, a déclaré que son client s’opposait à ce que sa déclaration soit enregistrée et enregistrée sur bande vidéo à moins que la police ne publie l’intégralité de l’enregistrement au public “sans délai afin qu’il ne soit pas censuré ou manipulé”. L’enregistrement des interrogatoires est une pratique courante de la police.

En Norvège, les audiences de détention provisoire ont normalement lieu toutes les quatre semaines.

Matapour est arrivé en Norvège avec sa famille d’une partie kurde de l’Iran dans les années 1990, selon les médias norvégiens.

Le tireur a ouvert le feu à trois endroits, notamment à l’extérieur du London Pub, un bar gay populaire du centre-ville d’Oslo. Les enquêteurs de la police ont déclaré qu’il était trop tôt pour dire si l’agresseur visait spécifiquement la communauté LGBTQ.

La police a identifié lundi les deux victimes comme étant Kåre Arvid Hesvik, né en 1962, et Jon Erik Isachsen, né en 1968.

Un défilé de la fierté prévu samedi a été annulé en raison de la fusillade.

The Associated Press