Norvège 3-1 Chypre (20 juin 2023) Analyse du match

Erling Haaland, à droite, célèbre avec son coéquipier norvégien Alexander Sorloth après avoir marqué un but.

Le Norvégien Erling Haaland a marqué deux fois en seconde période alors qu’il remportait mardi une victoire 3-1 contre Chypre pour remettre sa campagne du groupe A de l’Euro 2024 sur les rails après une défaite choc 2-1 à domicile contre l’Écosse lors de son match précédent.

Cette victoire place les Norvégiens au troisième rang du groupe de cinq équipes avec quatre points en quatre matches, derrière la Géorgie, deuxième, à la différence de buts, tandis que l’Écosse, qui accueille la Géorgie mardi, est en tête du groupe avec neuf points en trois matchs.

La Norvège a ouvert l’impasse à la 12e minute lorsque le centre d’Alexander Sorloth de la droite a volé juste au-dessus de Haaland, mais a parfaitement chuté pour qu’Ola Solbakken inscrive son premier but international.

Haaland a converti un penalty à la 56e minute et a enchaîné avec une autre finition puissante à l’heure pour porter son total de saison à 56 buts, le plus de tous les joueurs des cinq meilleures ligues européennes et deux de plus que le Français Kylian Mbappe.

Grigoris Kastanos a marqué une consolation dans les arrêts de jeu pour les visiteurs afin de réduire le déficit, mais cela n’a pas pu gâcher la fête puisque les Norvégiens ont remporté leur première victoire dans le groupe.