Norvège 0-1 Espagne (15 octobre 2023) Analyse du match

L’Espagne a obtenu une place à l’Euro 2024 après que le but de Gavi en seconde période ait suffi à battre la Norvège 1-0 à l’extérieur dimanche et elle sera rejointe par ses rivaux du groupe A, l’Écosse et la Turquie du groupe D, après une soirée mouvementée de qualification.

L’Espagne et l’Écosse se sont toutes deux assuré une place parmi les deux premiers avec 15 points en six matches, la Norvège étant troisième avec 10 points après avoir joué un match de plus, tandis que la Turquie a battu la Lettonie 4-0 pour s’assurer de terminer parmi les places de qualification.

Gavi a marqué le seul but du match pour l’Espagne, qui a mis fin aux chances de la Norvège et de sa star de Manchester City, Erling Haaland, d’atteindre la finale en Allemagne l’été prochain.

Par une nuit froide à Oslo, l’Espagne a dominé la possession mais a eu du mal à briser une défense locale résolue, et il semblait que le VAR pourrait les empêcher de réserver leur place pour l’Euro lorsqu’Álvaro Morata a vu un but en première mi-temps exclu pour hors-jeu.

L’attaquant espagnol a de nouveau été au centre de l’attention lorsque Gavi a tiré chez lui quatre minutes après la pause et un autre contrôle de hors-jeu du VAR s’est ensuivi, mais cette fois il était en clair et le but a été autorisé à rester.

L’Espagnol Gavi célèbre après avoir marqué un but contre la Norvège lors des qualifications pour le Championnat d’Europe.

La Norvège s’est préparée à frapper l’Espagne à la pause, mais elle a eu du mal à créer beaucoup d’attaque alors que les visiteurs se qualifiaient pour la finale à deux matches de la fin.

Une superbe volée de Yunus Akgün juste avant l’heure de jeu a mis la Turquie sur la bonne voie pour une victoire complète contre la Lettonie, qui lui a assuré de se qualifier pour la phase finale de l’année prochaine.

Les visiteurs ont vaillamment tenté d’égaliser, mais ils se sont effondrés, avec deux buts tardifs de Cenk Tosun et un de Kerem Aktürkoglu scellant la participation de la Turquie en Allemagne.

Ils sont en tête de leur groupe avec 16 points, six points devant le Pays de Galles et la Croatie après que les Gallois ont battu les Croates 2-1 à Cardiff pour maintenir leurs espoirs de qualification.