NortonLifeLock va à l’encontre de la tendance au rallye

Alors que la technologie s’effondre cette semaine, il y a un nom qui s’oppose à la vente pour remonter plus haut.

NortonLifeLock a bondi mercredi après avoir obtenu une double mise à niveau pour acheter à Bank of America. Les analystes prévoient une «renaissance de la croissance» pour l’entreprise. Le titre est en hausse de près de 20% pour la semaine, affichant son meilleur depuis 2001, après avoir publié lundi des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Mais ce n’est pas le seul stock de cybersécurité ciblé après le piratage du pipeline Colonial ce week-end. « Trading Nation » de CNBC a demandé à deux commerçants leurs meilleurs choix de cybersécurité – que ce soit pour les consommateurs ou au niveau de l’entreprise.

Gina Sanchez, PDG de Chantico Global et stratège en chef du marché de Lido Advisors, a désigné CACI International comme son choix dans le domaine de la cybersécurité.

La société de technologie de l’information à moyenne capitalisation a bien fait l’année dernière, augmentant ses revenus de 14% et ses bénéfices de 20%, a déclaré Sanchez, ajoutant qu ‘ »ils sont proposés à peu près au même niveau de prix que NortonLifeLock, avec, à notre avis, un prix plus intéressant. trajectoire. »

Les bénéfices devraient augmenter de 42% supplémentaires pour l’exercice 2021 se terminant en juin, selon les estimations de FactSet. Il se négocie à 15 fois les bénéfices prévisionnels contre 14,5 fois pour NortonLifeLock.

Dans la même interview, Mark Tepper, PDG de Strategic Wealth Partners, a déclaré: « Je ne mettrais pas d’argent dans NortonLifeLock. » Au lieu de cela, Tepper a désigné la société de sécurité de l’information basée sur le cloud Zscaler comme son choix. Il entrerait dans le nom sur un pullback.

« Cela ne me surprendrait pas dans deux semaines s’ils avaient un quart de battement et de relance, puis les actions se vendent le lendemain », a-t-il déclaré. «Je reviendrais dans celui-là environ 20% plus bas et je pense en fait que nous y arriverons. Je vais juste être patient.

Zscaler devrait publier ses résultats le 25 mai. Ils sont déjà en baisse de 18% en 2021.

