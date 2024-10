Northwood de Bridgit Mendler réussit le premier test d’antenne satellite

Northwood, basé à El Segundo, en Californie, dévoilé plus tôt cette année, se concentre sur le côté terrestre de l’équation de la connectivité spatiale. Les stations au sol constituent le lien vital pour la transmission des données vers et depuis l’orbite et sont particulièrement cruciales pour l’exploitation et le contrôle des satellites.

« L’industrie est vraiment à un point où il y a un grand appétit pour la croissance, et c’est quelque chose que nous pouvons vraiment intervenir dans l’industrie et accélérer les progrès », a déclaré Mendler.

« En faisant une analogie avec l’industrie cellulaire – où nous établissons des parallèles avec la façon dont les tours de téléphonie cellulaire et les actifs partagés comme celui-ci ont finalement des acteurs super intégrés verticalement – nous avons fini par décharger et vendre leurs actifs aux sociétés de tours. Nous nous attendions à ce que le modèle partagé soit un l’efficacité », a déclaré Mendler.

Northwood de Mendler veut aller plus loin dans le GSaaS, en éliminant ce qu’elle considère comme « une connectivité très coincée dans une autre époque » de pannes de courant et de « réseaux super coûteux ».

Cet effort est connu sous le nom de test TT&C – télémétrie, suivi et contrôle –, Northwood visant à établir le contact avec le satellite de Planet dans les fréquences en bande S et en bande X.

Northwood a conçu et construit Frankie en quatre mois, a indiqué la société, et a pu déployer l’antenne « du camion jusqu’aux tests en direct » en six heures. Planet, avec plus de 150 satellites d’imagerie en orbite, a qualifié le test de Northwood de « jalon majeur ».

« Northwood résout non seulement des problèmes historiques tels que le coût et l’échelle, mais a également construit et testé avec succès son antenne réseau à commande de phase plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. Nous sommes fiers de faire partie de cette percée dans la technologie des stations au sol », Joseph Breu, directeur principal des réseaux terrestres mondiaux de Planet, a déclaré dans une déclaration à CNBC.