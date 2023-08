Northwestern va embaucher l’entraîneur universitaire vétéran Skip Holtz comme assistant temporaire

Northwestern embauche l’entraîneur de football universitaire vétéran Skip Holtz, qui a remporté deux championnats consécutifs de l’USFL avec les Birmingham Stallions, pour un rôle temporaire en tant qu’assistant spécial de l’entraîneur-chef par intérim David Braun, a déclaré à l’Associated Press une personne au courant du déménagement.

La personne a parlé à l’AP sous couvert d’anonymat lundi parce que Northwestern était encore en train de finaliser la location.

Braun a été nommé entraîneur-chef par intérim plus tôt ce mois-ci pour remplacer Pat Fitzgerald, qui a été licencié après une enquête sur des allégations de bizutage dans son programme.

Holtz, le fils de l’ancien entraîneur de Notre Dame Lou Holtz, a 17 ans d’expérience en tant qu’entraîneur-chef de football universitaire majeur avec East Carolina, South Florida et Louisiana Tech. Il a une fiche de 119-98 au total et 64-50 avec six victoires consécutives au bol à Louisiana Tech avant de se retirer après la saison 2021.

Il a également entraîné UConn pendant cinq ans avant que le programme ne fasse le saut au niveau supérieur de la Division I.

Braun a été embauché comme coordinateur défensif par Northwestern en janvier après avoir été entraîneur dans l’État du Dakota du Nord et n’a aucune expérience antérieure d’entraîneur-chef à l’université.

Le travail de Holtz avec Northwestern devrait durer toute la saison et ne pas interférer avec son travail à l’USFL, a déclaré la personne.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football collégial Chats sauvages du nord-ouest

Tendance FOOTBALL COLLEGE