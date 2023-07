Northwestern recueille plus d’informations sur les allégations de bizutage au milieu de la suspension de Fitzgerald

Plus de six mois après que Northwestern a commencé à enquêter sur des allégations de bizutage au sein de son équipe de football, et deux jours après avoir annoncé que l’entraîneur Pat Fitzgerald avait été suspendu pendant deux semaines sans salaire, le programme reste entouré d’incertitude même avec le début des entraînements d’automne à quelques semaines. .

L’école a déclaré vendredi que Fitzgerald, un ancien joueur vedette et maintenant l’entraîneur le plus gagnant des Wildcats, a été suspendu après qu’une enquête menée par l’avocate Maggie Hickey du cabinet d’avocats ArentFox Schiff n’a pas trouvé de preuves « suffisantes » que le personnel d’entraîneurs était au courant du bizutage en cours – bien qu’il y ait eu des « opportunités significatives » pour le savoir.

Le lendemain, cependant, Le Daily Northwestern a publié un article détaillant les allégations d’une ancienne pièce de théâtre qui décrivait des cas spécifiques de bizutage et d’abus sexuels. Le rapport indiquait également que Fitzgerald « aurait pu savoir que le bizutage avait eu lieu ».

Cela a conduit le président du Nord-Ouest, Michael Schill, à écrire une lettre ouverte à la communauté universitaire dans lequel il a reconnu se concentrer «trop sur ce que le rapport concluait que (Fitzgerald) ne savait pas et pas assez sur ce qu’il aurait dû savoir». Schill a poursuivi en disant qu’il prévoyait de parler avec la direction de l’université, les membres du conseil d’administration et les dirigeants du sénat de la faculté pour déterminer ses prochaines étapes, qui pourraient inclure des sanctions supplémentaires pour Fitzgerald et son personnel.

« En tant qu’entraîneur-chef de l’un de nos programmes d’athlétisme », a écrit Schill, « l’entraîneur Fitzgerald n’est pas seulement responsable de ce qui se passe dans le programme, mais doit également prendre grand soin de respecter notre engagement institutionnel envers l’expérience étudiante et notre priorité d’assurer que tous les étudiants – de premier cycle et des cycles supérieurs – peuvent s’épanouir pendant leur séjour à Northwestern.

« Il n’a pas respecté cet engagement », a ajouté Schill, « et je n’ai pas suffisamment pris en compte cet échec en imposant une sanction. »

Un porte-parole de l’université a refusé de fournir une mise à jour dimanche sur les plans ou les discussions de Schill qui auraient pu avoir lieu.

L’école a appris pour la première fois les allégations de bizutage fin 2022, et l’ancien joueur qui a porté plainte s’est entretenu avec les enquêteurs plus tôt cette année dans le cadre d’une enquête de six mois lancée par l’université. Le rapport a conclu que les affirmations pouvaient être « largement étayées par des preuves », mais n’a pas pu déterminer si le personnel d’entraîneurs était au courant des incidents.

Parallèlement à la suspension de deux semaines de Fitzgerald, l’université a déclaré que les camps de football de pré-saison dans le Wisconsin seraient interrompus; le vestiaire serait surveillé par un officiel ne relevant pas du personnel d’entraîneurs ; l’école créerait un outil en ligne pour signaler anonymement le bizutage ; les entraîneurs, le personnel et les athlètes seraient tenus de suivre une formation anti-bizutage ; et l’université formerait un groupe de travail pour faire rapport sur la politique, la culture, la formation et l’application.

« Nous respectons le courage des personnes qui se sont manifestées pour nous sensibiliser au problème, et nous nous engageons à faire notre part pour créer un environnement plus positif à l’avenir », a déclaré le directeur sportif de Northwestern. Derrick Gragg a déclaré vendredi dans un communiqué.

Northwestern n’est que la dernière école obligée d’affronter le bizutage dans ses programmes sportifs.

Le mois dernier, deux anciens basketteurs de l’État du Nouveau-Mexique convenu d’un règlement de 8 millions de dollars avec l’université après avoir déposé une plainte en avril alléguant qu’ils ont été agressés sexuellement par des coéquipiers. La poursuite a été déposée deux mois après que l’un des joueurs a porté ses allégations à la police du campus, ce qui a finalement conduit à l’annulation du reste de la saison.

L’entraîneur des Aggies de l’époque, Greg Heiar, qui a été licencié en février, a récemment été embauché pour entraîner le Mineral Area College dans le Missouri.

Aussi le mois dernier, l’entraîneure de hockey féminin de Harvard, Katey Stone a annoncé sa retraite mois après que le Boston Globe a publié un rapport détaillant plusieurs cas de violence verbale, de bizutage et de pression pour revenir prématurément après des blessures. Stone avait dirigé le Crimson pendant près de trois décennies et avait disputé quatre matchs pour le titre national tout en remportant le championnat de 1999.

Fitzgerald, qui a joué pour Northwestern dans les années 1990 et a été intronisé au College Football Hall of Fame en 2008, a été embauché pour entraîner son alma mater en 2006 après la mort subite de Randy Walker, alors entraîneur. Fitzgerald a mené les Wildcats à 110 victoires en 17 saisons, dont 10 voyages aux matchs de bowling, et cinq fois ils ont terminé dans le dernier sondage AP Top 25.

De nombreux joueurs actuels et anciens se sont précipités à la défense de Fitzgerald après l’annonce de la suspension.

Le quart-arrière des Wildcats Ryan Hilinski a tweeté: « Quand il s’agit d’être un homme que j’admire et que je respecte, l’entraîneur Fitz a toujours été cet homme pour moi pendant mon séjour à Northwestern! Il offre toujours une oreille quand j’ai besoin de parler et une main chaque fois que j’en ai besoin aidez-moi ! J’ai son dos comme il a toujours eu le nôtre. «

L’ancien quart-arrière Trevor Siemian, maintenant avec les Bengals de Cincinnati, a tweeté: « Fitz a mis l’accent sur l’intégrité, le sacrifice pour les autres, le respect et la responsabilité. Ce sont des valeurs que je m’efforce de défendre maintenant en tant que mari et père. Même si je ne parlerai pour personne Sinon, je peux dire que mon expérience à NU ne reflète pas ce que j’ai lu dans le Daily Northwestern. »

Une lettre diffusée sur les réseaux sociaux, signée par « L’ENSEMBLE de l’équipe de football du Nord-Ouest » mais sans divulguer aucun auteur, a déclaré que « tout au long de son mandat, l’entraîneur Fitzgerald a toujours donné la priorité au bien-être et au développement de ses joueurs, et nous le soutenons dans son engagement indéfectible envers notre équipe. »

Les Wildcats, qui sont allés 1-11 la saison dernière, ouvriront la saison à venir le 3 septembre à Rutgers.

Reportage de l’Associated Press.

