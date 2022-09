Northwestern Medicine accorde des subventions à Turning Point, Home of the Sparrow et à d’autres organisations à but non lucratif du comté de McHenry – Shaw Local

Cinq organisations à but non lucratif et agences du comté de McHenry recevront des subventions de Northwestern Medicine visant à remédier aux disparités en matière de soins de santé entre les groupes socio-économiques, les races et les ethnies.

Northwestern Medicine a accordé plus de 1,7 million de dollars à 49 organisations qui offrent une large gamme de services, notamment le logement, les besoins nutritionnels, le transport, la garde d’enfants, la santé mentale et les soins primaires, selon un communiqué de presse.

Les agences du comté de McHenry qui ont reçu des subventions sont la Family Health Partnership Clinic de Crystal Lake, le Harvard Community Senior Center, McHenry-based Home of the Sparrow, New Direction Addiction Recovery Services à Woodstock et Turning Point Inc., également à Woodstock.

“Notre objectif est de collaborer et de soutenir les agences locales pour lutter contre les disparités en matière de soins de santé dans tous les milieux socio-économiques”, a déclaré le vice-président principal Posh Charles dans un communiqué. “Nous avons recherché des organisations qui font une différence en supprimant les obstacles à une meilleure santé.”

Le financement de la Family Health Partnership Clinic bénéficiera aux résidents à faible revenu, médicalement mal desservis et non assurés du comté de McHenry, selon le communiqué. La subvention soutiendra l’expansion du programme de maladies chroniques de la clinique, qui fournit aux patients des soins primaires, une éducation en anglais et en espagnol, de la nutrition, des conseils, des travaux de laboratoire et des contrôles de la pression artérielle pour surveiller les maladies chroniques.

“Les personnes sans assurance sont beaucoup moins susceptibles de demander des soins, et lorsqu’elles le font, le problème s’est aggravé et nécessite un niveau de soins plus élevé”, a déclaré Suzanne Hoban, directrice exécutive de la clinique. « Le soutien de Northwestern nous aide à assurer des soins de santé primaires de haute qualité, qui profitent à toute notre communauté.

La subvention à Turning Point, qui se concentre sur les problèmes de violence domestique, soutiendra son programme de thérapie en santé mentale pour les adultes et les enfants touchés par la maltraitance, selon le communiqué.