Northwestern licencie l’entraîneur de football Pat Fitzgerald au milieu d’allégations de bizutage

Northwestern a limogé l’entraîneur Pat Fitzgerald lundi au milieu d’un scandale de bizutage qui a remis en question sa direction du programme.

Le limogeage de Fitzgerald a complété une chute rapide de la grâce pour l’ancien secondeur du Nord-Ouest. Fitzgerald, 48 ans, était fermement ancré dans son alma mater, un rendez-vous annuel sur n’importe quelle liste d’entraîneurs universitaires avec la plus grande sécurité d’emploi.

« L’entraîneur-chef est ultimement responsable de la culture de son équipe », a déclaré le président de Northwestern, Michael Schill, dans une lettre ouverte à la communauté universitaire. « Le bizutage sur lequel nous avons enquêté était répandu et n’était clairement pas un secret au sein du programme, offrant à l’entraîneur Fitzgerald l’occasion d’apprendre ce qui se passait. Quoi qu’il en soit, la culture du football du nord-ouest, bien qu’incroyable à certains égards, a été brisée à d’autres. »

Fitzgerald est allé 110-101 en 17 saisons en tant qu’entraîneur-chef de Northwestern. Il a mené les Wildcats aux championnats Big Ten West en 2018 et 2020, plus cinq victoires au bol. Cependant, Northwestern est allé 4-20 au cours de ses deux dernières saisons.

Schill a écrit dans sa lettre que le directeur sportif Derrick Gragg annoncera « le leadership pour cette prochaine saison de football » dans les prochains jours. L’ouverture est le 3 septembre à Rutgers.

« Je reconnais que ma décision ne sera pas universellement applaudie, et il y aura des membres de notre communauté qui pourraient être en désaccord avec véhémence », a écrit Schill. « En fin de compte, je suis chargé d’agir dans le meilleur intérêt de toute l’Université, et cette décision en est le reflet. Les dommages causés à notre institution sont importants, tout comme le préjudice causé à certains de nos étudiants. »

Fitzgerald a commencé une suspension sans solde de deux semaines vendredi après que l’école a déclaré qu’une enquête menée par un cabinet d’avocats n’avait pas trouvé de preuves « suffisantes » que le personnel d’entraîneurs était au courant du bizutage en cours – bien qu’il y ait eu « des opportunités significatives » pour en savoir plus.

Le Daily Northwestern a ensuite publié un article samedi détaillant les allégations d’un ancien joueur qui a décrit des cas spécifiques de bizutage et d’abus sexuels. Le rapport indiquait également que Fitzgerald « aurait pu savoir que le bizutage avait eu lieu ».

Cela a conduit Schill à écrire une lettre ouverte à la communauté universitaire dans lequel il a reconnu se concentrer «trop sur ce que le rapport concluait que (Fitzgerald) ne savait pas et pas assez sur ce qu’il aurait dû savoir». Schill a poursuivi en disant qu’il prévoyait de parler avec la direction de l’université, les membres du conseil d’administration et les dirigeants du sénat de la faculté pour déterminer ses prochaines étapes.

Schill était président de l’Université de l’Oregon avant de prendre la direction de Northwestern en septembre. Il enseigne également à la faculté de droit de Northwestern.

Reportage de l’Associated Press.

