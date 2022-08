Northwestern choisit Schill de l’Oregon pour être le prochain président

EVANSTON, Illinois (AP) – Le président de l’Université de l’Oregon, Michael Schill, assumera ce poste à l’Université Northwestern cet automne, a annoncé jeudi le conseil d’administration de l’école d’Evanston.

Schill dirige l’Oregon depuis 2015. Il a auparavant été doyen de la faculté de droit de l’Université de Chicago et de l’UCLA. Il a obtenu un diplôme en politique publique de l’Université de Princeton et un diplôme de juris doctor de la Yale Law School.

“Je suis ravi, honoré et honoré de rejoindre Northwestern, l’une des universités les plus importantes au monde”, a déclaré Schill dans un communiqué de presse. “Northwestern a une longue tradition d’éduquer les esprits les plus brillants et de repousser les limites de la recherche et de l’innovation.”

Schill a déclaré qu’il attendait avec impatience en tant que 17e président de l’école de renforcer la position de Northwestern en tant que centre d’innovation pour la région de Chicago, l’Illinois et la nation.

Sa sélection intervient 16 mois après que le président du Nord-Ouest, Morton Schapiro, a annoncé sa retraite après plus d’une décennie à la tête de l’université. Rebecca Blank a été nommée successeur de Schapiro en octobre dernier, mais elle a annoncé le mois dernier qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer et qu’elle ne pourrait pas devenir présidente.

Peter Barris, le nouveau président des administrateurs du Nord-Ouest. a présidé le comité de recrutement présidentiel.

La sélection de Schill “a été éclairée par son profond engagement envers la recherche et la rigueur académique, son accent sur l’accès et la réussite des étudiants, son engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion, et son leadership administratif démontré”, a déclaré Barris dans le communiqué de presse.

Le professeur de droit Jide Nzelibe était un représentant de la faculté au sein du comité de recherche.

“Schill s’immerge complètement dans son environnement, donnant la priorité à l’excellence du corps professoral et académique, ainsi qu’à la qualité et à l’accessibilité des étudiants de tous horizons”, a déclaré Nzelibe. “C’est un président qui ira au-delà de ce qui est attendu.”

Les recherches de Schill se sont concentrées sur le logement abordable, l’utilisation des terres et la discrimination raciale sur le marché du logement.

The Associated Press