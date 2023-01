Northwest Herald Top 10 des histoires sportives de 2022 – Shaw Local

Chaque année, le personnel sportif du Northwest Herald revient sur les histoires qui ont fait le plus de nouvelles et classe son top 10 au cours des 12 derniers mois.

Cet automne a généré l’une des meilleures histoires de l’histoire des sports locaux alors que le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, a couru plus de verges que tout autre joueur de l’histoire de l’État tout en aidant les Wolves à atteindre le match de championnat d’État de classe 6A.

Parmi les autres grandes histoires, citons le Norge Ski Club qui a envoyé trois de ses sauteurs masculins aux Jeux olympiques de 2022 à Pékin, Alex Johnson de Huntley et Rylee Lydon de Prairie Ridge remportant les titres d’État d’athlétisme, la saison printanière collective de Richmond-Burton, sa meilleure à l’école histoire, et la merveilleuse histoire d’un garçon Huntley luttant contre le cancer qui a rencontré son receveur préféré des Lions de Detroit et est devenu une sensation sur Internet.

Les membres du personnel sportif ont classé leur top 10, les premiers recevant 10 points, les seconds neuf points et ainsi de suite.

Voici les 10 meilleures histoires sportives locales du Northwest Herald de 2022 (avec les points de vote entre parenthèses):

1 : La campagne record de Tyler Vasey (46)

Le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, a forgé une saison de type joueur de l’année au cours des sept premières semaines lorsqu’il a mené la zone en se précipitant et a aidé les Wolves à établir un dossier de 6-1.

Mais ce que Vasey a fait le reste de la saison était incroyable, stupéfiant et incroyable.

Vasey a terminé la saison avec 3 887 verges au sol, un record IHSA de plus de 500 verges par rapport à ce que TJ Stinde de Lexington a couru en 2009 (3 325). Par coïncidence, Malachi Washington de Peoria Central a couru pour 3 360 cette saison et aurait battu le record de Stinde. Vasey (classe 6A) et Washington (classe 5A) ont tous deux mené leurs équipes à la deuxième place.

[ Friday Night Drive’s 2022 Offensive Player of the Year: Tyler Vasey ]

La vitesse et le caractère insaisissable de Vasey lors de l’exécution de l’attaque à triple option des Wolves ont été dévastateurs. Il a établi le record d’État lors d’un match éliminatoire en quart de finale à Harlem, une victoire de 69-28 au cours de laquelle il a couru pour 481 verges et huit touchés. Ce total de métrage était le plus élevé dans un match éliminatoire de toutes les classes en dehors d’un match pour le titre d’État. Ty Isaac de Joliet Catholic a couru pour 515 lors du match de championnat d’État de classe 5A en 2011.

Le total de la saison de Vasey se classe en tête du pays cette saison et à égalité pour la 13e meilleure saison de tous les temps, selon MaxPreps.

2 (égalité): étoiles brillantes sur la piste d’état (37)

Alex Johnson de Huntley et Rylee Lydon de Prairie Ridge seront considérés comme deux des plus grandes athlètes féminines d’athlétisme de tous les temps dans le comté de McHenry. Ils ont fait des choses extraordinaires au cours des deux dernières années et possèdent cinq championnats d’État à eux deux.

La saison dernière, Johnson a répété en tant que championne de saut en longueur de classe 3A au IHSA Girls Track and Field State Meet et a également ajouté un titre de triple saut. Lydon a remporté le saut en hauteur et a terminé troisième du saut en longueur. Johnson a commencé le triple saut et Lydon a commencé le saut en longueur l’année dernière.

Ils seront de retour pour plus dans la saison à venir, car les deux sont des seniors. Johnson participera l’année prochaine à Arizona State; Lydon se dirige vers Texas A&M. Tous deux ont reçu des bourses complètes grâce à leurs activités sportives et académiques, ce qui est rare pour leur sport.

Kevin Bickner, de Wauconda, concourt pour l’équipe américaine aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 en février 2022 à Zhangjiakou, en Chine. Bickner, Casey Larson de Barrington et Patrick Gasienica de Chicago ont tous grandi en s’entraînant au Norge Ski Club à Fox River Grove. (Andrew Medichini/AP)

2 (égalité). Repping pour Norge (37)

Kevin Bickner de Wauconda, Casey Larson de Barrington et Patrick Gasienica de Chicago, qui ont tous grandi en s’entraînant au Norge Ski Club à Fox River Grove, ont représenté l’équipe américaine aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin, en Chine.

Bickner et Larson se sont rendus aux Jeux olympiques de 2018 à PyeonChang, en Corée du Sud. Bickner a terminé 39e au long tremplin et 43e au tremplin normal, Larson était 43e au long et 39e au normal, et Gasienica était 53e au long et 49e au normal.

4: Tonnerre entendu (34)

Jori Heard de Huntley a été sensationnelle en tant qu’as du lanceur des Red Raiders alors qu’elle est allée 26-7 avec une MPM de 0,67, un WHIP de 0,42 et 416 retraits au bâton en 199 2/3 manches. Elle n’a marché que 18 frappeurs et a lancé plusieurs matchs sans coup sûr et parfaits.

Heard, qui lance maintenant en Caroline du Sud, a également été le meilleur frappeur des Raiders. Huntley a perdu un briseur de cœur contre Barrington dans le championnat de section de classe 4A Barrington 9-7 après avoir mené 7-2 avant la septième manche.

Heard a été sélectionnée comme l’athlète féminine de l’année du Northwest Herald.

Reese Frericks de Richmond-Burton, à droite, célèbre après avoir marqué un but en seconde période contre DePaul Prep lors d’un championnat de section de classe 1A en 2022. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

5: Le printemps des Rockets a été une explosion (27)

Les équipes sportives printanières de Richmond-Burton semblaient être engagées dans une compétition les unes avec les autres pour savoir qui pouvait performer le mieux.

Les Rockets ont perdu 1-0 contre Quincy Notre Dame pour le championnat d’État de football féminin de classe 1A. RB est tombé contre Joliet Catholic 12-3 dans le match pour le titre de baseball de classe 2A.

L’équipe de softball des Rockets a perdu contre Rockridge 1-0 dans la classe 2A Peoria Supersectional. Rockridge a remporté le titre d’État.

Les rencontres d’athlétisme de l’État ont presque produit le premier champion d’État du programme dans ce sport. Dans le relais 4×400 mètres garçons de classe 2A, Tristan Rockwell, Joe Miller, Sean Rockwell et Jack Verdoni ont pris la deuxième place par deux centièmes de seconde. Lilly Albert a terminé quatrième du 400 m de classe 2A et huitième du 200 m chez les filles.

6 (égalité) : Maggie Bendell plonge (22)

Maggie Bendell, junior de Cary-Grove, est entrée dans l’histoire de l’école lorsqu’elle a remporté le titre de plongeon aux championnats d’État de natation et de plongeon féminins de l’IHSA. C’était le premier championnat d’État au CG en natation et en plongeon.

Bendell, dont le père, Curt, a remporté un titre national de plongeon à Fremd en 1984, a marqué 462,5 points pour le remporter. Jacki Stadler, senior de Glenbrook South, a terminé deuxième avec 450,8.

Shane Moran de Crystal Lake South monte sur le podium après avoir remporté le championnat d’État de 182 livres de classe 2A 2022 à Champaign. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

6 (égalité) : Shane Moran prend l’état (22)

Shane Moran, senior de Crystal Lake South, a terminé sa saison à 36-4 et a remporté le titre de classe 2A de 182 livres au tournoi d’État de lutte individuelle de l’IHSA.

Moran a dû le faire à la dure dans le match pour le titre alors qu’il traînait Matty Jens de Grayslake Central 3-0 à la fin de la deuxième période.

Moran lutte maintenant à la Northern Illinois University.

8 : Gidelski rencontre son héros (16)

L’étudiant de première année de Huntley, Lucas Gidelski, faisait face au mois le plus difficile de sa vie après avoir reçu un diagnostic de lymphone lymphoblastique à cellules T fin octobre.

Moins d’un mois plus tard, affaiblis par les traitements agressifs contre le cancer, Gidelski et son père, David, ont assisté au match Detroit Lions at Bears. Le receveur des Lions Anthony Pittman les a préparés avec des passes sur le terrain et Lucas, en fauteuil roulant, a pu rencontrer le receveur des Lions Amon-Ra St. Brown, son joueur préféré, avant le match.

La vidéo de St. Brown parlant à Gidelski et offrant son soutien est devenue virale, et Lucas est devenu un peu une célébrité.

9 : Le baseball FVC récidive (15)

La Fox Valley Conference envoie souvent une équipe au tournoi d’État de classe 3A ou 4A chaque saison. L’année dernière, il en a envoyé un aux deux.

McHenry a fait son premier voyage dans l’histoire de l’école au tournoi d’État de classe 4A et a pris la quatrième place. Les Warriors ont survécu à York 2-1 en 11 manches sur le doublé à deux points produits de Ricky Powell pour remporter la supersection et atteindre l’état. McHenry en était à sa dernière frappe.

Crystal Lake South a commencé les séries éliminatoires un match au-dessus de 0,500 et a terminé 19-15 mais a joué son meilleur baseball pour atteindre Joliet. Les Gators ont utilisé une défense solide et un lancer exceptionnel pour se déclarer pour la troisième fois dans l’histoire de l’école. Sud a terminé quatrième.

10 : Le cross-country féminin FVC domine (13)

Rachel Soukup de Prairie Ridge a connu une saison exceptionnelle qui a culminé avec une deuxième place de classe 2A. Soukup était le meilleur de nombreux coureurs forts car le FVC a sans doute connu sa meilleure saison de l’histoire.

Sept des équipes féminines du FVC (quatre en classe 2A; trois en 4A) se sont rendues à l’état. Crystal Lake South a mené le groupe de classe 2A, qui comprenait Crystal Lake Central, Prairie Ridge et Cary-Grove, en remportant son troisième titre de section consécutif. Bella Gonzalez de South et Jocelyn Onstot de CG ont fait IHSA All-State avec Soukup.

Huntley, Jacobs et McHenry ont tous réussi dans la classe 3A, les jumelles Huntley Breanna et Brittney Burak faisant All-State (top 25). Danielle Jensen et Lynda Rotundo de McHenry ont également fait All-State.