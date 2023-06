Northwest Elementary à La Salle inaugure un projet de plus de 5 millions de dollars pour étendre l’éducation de la petite enfance – Shaw Local

Un projet visant à réaffecter cinq salles de classe à l’éducation de la petite enfance, entre autres ajouts, a débuté vendredi à l’école primaire Northwest de La Salle.

Le district a organisé une cérémonie d’inauguration vendredi pour la première phase de l’agrandissement de l’école.

Le surintendant Brian DeBernardi a déclaré que l’objectif de l’agrandissement est de répondre aux besoins pédagogiques des élèves.

Cela nous amène, en classe, là où nous devons être. — Surintendant de l’élémentaire La Salle Brian DeBernardi

En plus des salles de classe de la petite enfance, trois salles de classe de la maternelle à la cinquième année seront ajoutées, deux autres espaces au sein de l’établissement seront réaménagés en espaces de détente et deux autres seront réaménagés à des fins éducatives.

« Nous nous sommes toujours battus avec l’espace disponible, à la fois dans ce bâtiment et dans le suivant », a déclaré DeBernardi. «Cela nous amène, en classe, là où nous devons être. C’est ce que nous avons hésité pendant tant d’années. J’ai hâte de dire une bouffée d’air frais, on récupère la bibliothèque, on respire de l’air frais on n’a pas de musique sur un chariot.

Une cérémonie d’inauguration des travaux a eu lieu le vendredi 2 juin 2023 pour la première phase de l’agrandissement de l’école primaire Northwest à La Salle. (Maribeth Wilson)

Le district a reçu une allocation de financement de 2,7 millions de dollars dans le cadre du plan de relance américain , mais les fonds n’ont pas entièrement permis au district de se développer pour répondre à ses besoins. En 2022, le district a déposé une demande de Subvention de demande pour la petite enfance.

DeBernardi a déclaré qu’il y avait 238 demandes de subvention dans tout l’État et que Northwest Elementary était l’un des huit à recevoir un prix et le seul dans le centre de l’Illinois. Le district a reçu 3,2 millions de dollars.

Les travaux sur le projet débuteront le lundi 5 juin. Le projet est divisé en phases. La première phase, l’agrandissement et le repositionnement du stationnement devraient être terminés le 1er août. Les travaux se poursuivront tout au long de la prochaine année scolaire. À l’été 2024, un lien entre l’installation existante et le nouvel ajout sera complété.

Matt Lamps, de BCA Architects à Ottawa, l’architecte principal du projet, a déclaré que le projet avait des problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais qu’il n’y avait aucune raison pour qu’il ne soit pas terminé d’ici l’année scolaire 2024-2025.

« Le district espère que ce projet sera bénéfique pour l’école élémentaire La Salle, la ville de La Salle et le comté de La Salle », a déclaré DeBernardi. « Nous espérons avoir une grande ouverture en août 2024. Merci à tous. »