Northwell investit 3 millions de dollars dans Hume AI pour développer la compréhension de la parole et de l’expression pour les soins de santé

Hume AI a obtenu 3 millions de dollars de Northwell Holdings, la branche d’investissement du système de santé basé à New York Northwell Health, pour continuer à développer des modèles d’apprentissage automatique qui visent à comprendre la parole et l’expression.

CE QU’IL FAIT

La startup construit des outils de compréhension du langage naturel qui prennent du texte, de l’audio, de la vidéo ou des images et tentent de capturer le sens, ainsi que l’émotion et d’autres expressions. Selon l’entreprise, certains de ses outils sont destinés à noter des sentiments comme la surprise, la douleur ou le sarcasme, ou à capturer des sons vocaux comme des halètements, des soupirs et des rires.

Hume AI prévoit d’utiliser le capital pour affiner ces modèles ML pour les soins de santé, y compris la recherche clinique, le dépistage des patients et la technologie d’accessibilité.

“Les technologies qui s’appuient sur les dernières recherches scientifiques pour nous aider à mieux comprendre non seulement ce que les gens disent, mais aussi comment ils le disent, ont un potentiel profond pour bénéficier aux patients”, a déclaré Rich Mulry, PDG et président de Northwell Holdings, dans un communiqué.

“Nous constatons déjà une demande croissante pour cette technologie dans le traitement, la recherche clinique, les applications de télésanté et plus encore. Pour promouvoir le développement minutieux de ces technologies potentiellement transformatrices, nous sommes ravis de lancer notre partenariat avec Hume AI grâce à un investissement qui reflète notre . Alan Cowen et son équipe révolutionnaire.”

APERÇU DU MARCHÉ

Comme le rapportent les médecins des niveaux d’épuisement professionnel de plus en plus élevés, certaines startups ont poussé des outils soutenus par l’IA pour réduire leur travail administratif. Abridge, qui propose un outil qui enregistre, transcrit et organise les informations tirées des conversations avec les patients, a récemment levé 12,5 millions de dollars en financement de série A-1.

Un autre assistant vocal pour les médecins, Suki, a annoncé qu’il avait été récupéré 55 millions de dollars en financement de série C à la fin de l’année dernière.

Pendant ce temps, Northwell a élargi ses investissements dans l’IA. L’année dernière, le système de santé s’est associé à Aegis Ventures dans le cadre d’une coentreprise axée sur l’utilisation de l’IA pour résoudre les problèmes de qualité, d’équité et de coût dans les soins de santé. Hume est aussi un société de portefeuille d’Aegis Ventures.

En avril, le startup studio et Northwell a annoncé le lancement de Ascertainune plateforme qui vise à développer et commercialiser des entreprises d’IA dans le domaine de la santé.

Northwell aussi récemment a annoncé un partenariat avec Google Cloud pour utiliser la technologie cloud et l’IA pour automatiser les flux de travail administratifs et identifier les facteurs de risque des patients pour une intervention précoce.