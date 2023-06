Northwell Holdings et Aegis Ventures accueillent l’ancien PDG de la Mayo Clinic et d’autres embauches dans le domaine de la santé numérique

Northwell Holdings et la société Aegis Ventures Caire, une plateforme de création de soins virtuels, a nommé l’ancien président et chef de la direction émérite de la Mayo Clinic, le Dr John Noseworthy, au poste de président exécutif.

Noseworthy rejoindra le conseil d’administration de la société et dirigera son Caire Collaborative, un consortium de systèmes de santé qui agissent en tant qu’investisseurs, partenaires et premiers utilisateurs du modèle de soins en personne et virtuels de Caire.

« La pandémie a ouvert la porte à un modèle de soins de santé hybride », a déclaré Noseworthy dans un communiqué. « Je veux voir les systèmes de santé au centre de ces progrès, en identifiant les problèmes de santé les plus critiques qui peuvent être résolus par l’innovation, l’intelligence artificielle et les outils numériques. Nous pouvons et devons tirer parti des nouvelles technologies pour combler les lacunes et les disparités dans les soins que nous n’étions pas en mesure de gérer auparavant. Je suis ravi d’utiliser mes connaissances et mon expérience de l’industrie pour aider à créer l’avenir des soins de santé.

Loyal, une plateforme de santé numérique visant à aider les systèmes de santé et les hôpitaux à se connecter avec les patients, a annoncé que Matt Gove a rejoint son équipe en tant que conseiller principal.

Gove occupait auparavant le poste de directeur du marketing pour la société basée à New York Summit Health, un cabinet médical multispécialisé et société mère du fournisseur de soins d’urgence CityMD. VillageMD, soutenu par Walgreens, a acheté Summit Health en novembre.

Il a également été directeur des consommateurs du système de santé basé en Géorgie Soins de santé du Piémont.

Gove travaillera directement avec le PDG de Loyal, Chad Mallory, et fournira des conseils stratégiques alors que la société cherche à étendre sa plateforme.

« Ce fut un plaisir de voir les entreprises du secteur de la santé accueillir enfin leurs clients et proposer des outils numériques qui rencontrent les patients là où ils se trouvent. La prochaine étape pour ces entreprises consiste à trouver une solution qui non seulement facilite la tâche des patients, mais offre également une plate-forme consolidée qui améliore également les opérations », a déclaré Gove dans un communiqué. « Loyal est la seule plate-forme capable de le faire, et je suis extrêmement ravi de la rejoindre à ce stade de sa croissance. »

Société de pathologie basée sur l’IA PathAI a annoncé que Matt Grow rejoindrait son équipe en tant que président de la biopharmacie et directeur commercial.

Grow travaillera à l’expansion de l’organisation commerciale biopharmaceutique de PathAI, en se concentrant sur la suite de produits algorithmiques de la société et les offres de services d’essais cliniques pour les partenaires biopharmaceutiques.

Il a précédemment occupé le poste de vice-président senior et responsable mondial du développement commercial biopharmaceutique au sein de l’organisation de recherche pharmaceutique sous contrat PPD et Thermo Fisher Scientific.

« Je soutiens la biopharmacie dans cette industrie depuis plus de vingt ans, et je suis stimulé par le portefeuille PathAI de bout en bout et par la façon dont la technologie fait progresser le développement de médicaments. Je suis ravi de rejoindre une équipe aussi solide », a déclaré Grow. dans un rapport. « Alors que le portefeuille continue d’évoluer, PathAI renforce sa position pour répondre aux besoins précis de chaque client tout au long du spectre de développement de médicaments. Mon objectif est de veiller à ce que nous le fassions le plus efficacement possible. »