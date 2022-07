Northwell et Google Cloud s’associent pour automatiser les flux de travail et identifier les facteurs de risque pour la santé

Système de santé basé à New York Northwell Health s’associe à Google Cloud pour utiliser la technologie cloud et l’intelligence artificielle afin d’automatiser les flux de travail administratifs et d’identifier les facteurs de risque des patients pour une intervention précoce.

La collaboration utilisera la technologie de Google pour la planification, l’automatisation des contacts avec les payeurs et la création de résumés des informations médicales des patients. Il utilisera également l’apprentissage automatique pour aider à prédire la capacité future ainsi qu’à trouver des facteurs de risque parmi la population de patients.

De plus, Northwell prévoit d’utiliser la plate-forme cloud de Google pour moderniser son infrastructure technologique, dans le but de créer une plate-forme de données capable de résumer les informations sur les patients à partir de différents dossiers pour aider les cliniciens à prendre des décisions en matière de soins.

“La transformation numérique est essentielle à nos objectifs à long terme de faire progresser l’excellence clinique dans notre système de santé”, a déclaré le président et chef de la direction de Northwell Health, Michael Dowling, dans un communiqué. “Ce partenariat nous aidera à offrir des expériences personnalisées en exploitant en toute sécurité et en toute confidentialité les données des clients pour améliorer les soins, le bien-être et l’équité des soins pour nos patients.”

LA GRANDE TENDANCE

Northwell n’est pas nouveau dans le domaine de la santé numérique. En octobre, le système de santé a annoncé un partenariat avec Aegis Ventures sur une joint-venture axée sur l’utilisation de l’IA pour résoudre les problèmes de qualité, d’équité et de coût dans les soins de santé.

En avril, ils lancé Vérifier, une plateforme qui vise à aider les systèmes de santé à développer et à commercialiser des entreprises d’IA. La nouvelle entreprise démarre avec un outil qui utilise l’IA pour prédire le risque de développer une pré-éclampsie, une complication potentiellement grave de la grossesse.

Northwell possède également sa propre branche de capital-risque, qui a investi dans des startups comme la plateforme de soins virtuelle Conversa et Playback Health axé sur l’engagement des patients.

Google est également pas étranger aux soins de santé. L’une de ses initiatives destinées aux prestataires est Care Studio, un outil qui vise à organiser les dossiers médicaux des patients et à faire ressortir les informations pertinentes. En mars, il a lancé Conditions, une fonctionnalité qui résume les conditions médicales des patients et met en évidence les données manquantes.

En 2019, la nouvelle a éclaté que Google avait été travailler sur un projet de données patient avec le système de santé Ascension, ce qui a soulevé des problèmes de confidentialité. Dans un communiqué de presse sur son partenariat cloud avec Northwell, les entreprises ont déclaré que la confidentialité et la sécurité “seront de la plus haute importance”.

ENREGISTREMENT

“Les gens veulent le même type d’expériences fluides et d’accès à leurs soins de santé qu’ils ont dans d’autres domaines de leur vie, et les prestataires de soins de santé doivent répondre à ces demandes tout en gérant l’organisation plus efficacement”, Joe Miles, directeur général, Global Healthcare and solutions de sciences de la vie pour Google Cloud, a déclaré dans un communiqué. “Northwell Health prend les devants en matière d’innovation et d’interopérabilité pour transformer la santé et le bien-être de millions de New-Yorkais.”