Northwell et Aegis Ventures lancent une société virtuelle de soins de la ménopause

Northwell Holdings, la branche d’investissement du système de santé basé à New York Northwell Health et le studio de démarrage Aegis Ventures ont annoncé jeudi avoir signé un accord pour lancer Upliv, une société virtuelle de soins de la ménopause.

Upliv est la première société formée grâce au partenariat entre Northwell et Aegis axé sur l’équité dans les soins de santé pour les femmes. En avril, le startup studio plans annoncés d’investir au moins 100 millions de dollars en financement de démarrage dans ces coentreprises avec Northwell.

Upliv devrait recevoir 8,4 millions de dollars en capital d’amorçage jusqu’à la fin de 2023. La startup offrira des consultations de télésanté avec des médecins et des infirmières praticiennes, l’accès à des coachs de santé, des ordonnances et des communautés de patients.

Upliv pilotera ses services par le biais d’un programme avec des infirmières sélectionnées à Northwell Health, suivi d’un déploiement à l’échelle de l’entreprise au début de l’année prochaine.

“De nombreuses femmes en ménopause ne reçoivent pas les soins qu’elles méritent. Les symptômes de la périménopause et de la ménopause peuvent aller de modérés à débilitants”, a déclaré la PDG d’Upliv, Allison Schoeneck, dans un communiqué.

“Trop souvent, ces symptômes sont ignorés. La ménopause peut perturber notre vie quotidienne et avoir de graves conséquences sur notre santé. Grâce à Upliv, nous fournissons des traitements fondés sur des preuves et un soutien global pour aider les femmes à gérer leur santé.”

LA GRANDE TENDANCE

Northwell et Aegis ont annoncé leur intention de travailler ensemble en octobre 2021, en mettant l’accent sur l’utilisation de l’IA pour résoudre les problèmes de qualité, d’équité et de coût dans les soins de santé. À l’époque, ils ont dit qu’ils avaient commencé des recherches sur résultats en matière de santé maternelle et prédiction des maladies chroniques.

Selon un rapport récent de la Silicon Valley Bank, les entreprises de technologie de la santé des femmes ont levé 877 millions de dollars aux États-Unis et dans l’Union européenne jusqu’à la fin septembre de cette année, déjà avant l’investissement annuel de 2020 et une baisse par rapport à l’année dernière. Une grande partie de ces fonds a été acheminée vers des entreprises axées sur la fertilité et la grossesse.

Cependant, il existe d’autres startups de soins de la ménopause sur le marché. En avril, Evernow a annoncé avoir a levé 28,5 millions de dollars pour embaucher plus de personnel, développer sa communauté de membres et développer son produit.

Unified Women’s Healthcare récemment a acquis la plateforme numérique de soins de la ménopause Gennev, anciennement connue sous le nom de Genneve. La société de gestion et de services basée en Floride ajoutera Gennev à son portefeuille d’entreprises axées sur la santé des femmes.