Northwell et Aegis Ventures lancent la société d’intelligence artificielle Optain avec 12 millions de dollars

Aegis Ventures et Northwell Holdings, la branche d’investissement du système de santé basé à New York, ont lancé mardi Optain, une société qui vise à utiliser l’imagerie rétinienne basée sur l’IA pour détecter les premiers signes de maladie. Les partenaires ont également fourni un investissement initial de 12 millions de dollars.

Bien que la startup soit nouvelle sur le marché américain, Aegis et Northwell ont déclaré que la technologie remonte à la société australienne Eyetelligence, qui a été lancée en 2019. La société propose un dépistage de la rétinopathie diabétique, de la dégénérescence maculaire liée à l’âge et du glaucome sur la base des travaux du professeur Mingguang He de l’Université de Melbourne et du Centre for Eye Research Australia.

Jeff Dunkel, PDG d’Optain, a déclaré que l’objectif était de fournir une technologie de diagnostic plus accessible afin que les prestataires puissent offrir des soins préventifs au lieu de réagir une fois que leurs patients sont déjà malades.

« L’opportunité d’impact la plus immédiate se situe dans le domaine de l’ophtalmologie », a déclaré Dunkel dans un communiqué. « Le premier objectif d’Optain est d’élargir l’accès aux dépistages et au diagnostic des maladies oculaires évitables, en comblant les lacunes critiques en matière d’équité en matière de santé, en particulier dans les communautés mal desservies où les outils de diagnostic et de dépistage ne sont pas disponibles. »

LA GRANDE TENDANCE

Optain est la première entreprise qu’Aegis et Northwell ont lancée via Vérifierleur partenariat de création d’entreprise d’IA qui a débuté il y a environ un an.

Les entreprises ont déclaré que cela marquait également leur premier investissement dans l’IA développée dans un autre pays. Ils espèrent accélérer l’approbation réglementaire de ces entreprises, puis les faire évoluer aux États-Unis

Cependant, Aegis et Northwell ont collaboré sur une autre société de santé numérique. En novembre, ils ont annoncé qu’ils avaient signé un accord pour lancer Upliv, une startup virtuelle de soins de la ménopause.

John Beadle, associé directeur chez Aegis Ventures, a déclaré MobiHealthActualités à la fin de l’année dernière, les partenariats entre le capital-risque et les sociétés de soins de santé traditionnelles étaient une tendance croissante en 2022, citant des exemples tels que le réseau d’assurance maladie de General Catalyst et le partenariat d’Aegis avec Northwell.

« Lorsque nous travaillons avec eux, c’est vraiment nous qui sommes assis dans les tranchées avec les dirigeants cliniques et les dirigeants administratifs, essayant de mieux comprendre comment nous pouvons proposer des modèles qui rapprochent l’innovation et les titulaires de soins de santé existants », a-t-il déclaré.