Northvolt, soutenu par Volkswagen, développera des batteries à base de bois pour les véhicules électriques

Cette image de 2007 montre des bûches et des copeaux de bois à l’extérieur d’une papeterie Stora Enso en Finlande. L’entreprise affirme qu’elle est “l’un des plus grands propriétaires forestiers privés au monde”.

Johanna Hagelberg, vice-présidente exécutive de Stora Enso pour les biomatériaux, a déclaré que son carbone dur à base de lignine “sécuriserait l’approvisionnement européen stratégique en matière première d’anode” et répondrait “aux besoins de batteries durables pour des applications allant de la mobilité au stockage d’énergie stationnaire”.

Les entreprises ont déclaré que la Lignode proviendrait de “forêts gérées durablement”. Stora Enso affirme être “l’un des plus grands propriétaires forestiers privés au monde”.

En décomposant les plans, Stora Enso fournira Lignode, qui est son matériau d’anode à base de lignine. Northvolt se concentrera sur la conception des cellules, le développement des processus de production et la mise à l’échelle de la technologie.

“L’objectif est de développer la première batterie industrialisée au monde dotée [an] anode provenant entièrement de matières premières européennes », ont déclaré les entreprises.

Dans un communiqué publié vendredi, le fabricant de batteries pour véhicules électriques Northvolt et Stora Enso – qui se spécialise entre autres dans les emballages et les produits en papier – ont décrit la lignine comme un “polymère d’origine végétale présent dans les parois cellulaires des plantes des terres arides”. Selon les entreprises, les arbres sont constitués de 20 à 30 % de lignine, qui fonctionne comme un liant.

Un accord de développement conjoint entre les entreprises les verra travailler ensemble sur la production d’une batterie contenant une anode fabriquée à partir de quelque chose appelé carbone dur à base de lignine. Une anode est une partie cruciale d’une batterie, aux côtés de la cathode et de l’électrolyte.

En savoir plus sur les véhicules électriques de CNBC Pro

La tentative de développer des matériaux de batterie à partir d’une gamme de sources survient à un moment où les principales économies européennes élaborent des plans pour s’éloigner des véhicules routiers qui utilisent du diesel et de l’essence.

Le Royaume-Uni veut arrêter la vente de nouvelles voitures et camionnettes diesel et à essence d’ici 2030. Il exigera, à partir de 2035, que toutes les nouvelles voitures et camionnettes aient des émissions de gaz d’échappement nulles. L’Union européenne – que le Royaume-Uni a quittée le 31 janvier 2020 – poursuit des objectifs similaires.

À mesure que le nombre de véhicules électriques sur nos routes augmentera, l’approvisionnement en batteries deviendra un rouage de plus en plus important et concurrentiel dans le secteur automobile.

Plus tôt cette année, le PDG de Volvo Cars a déclaré à CNBC qu’il pensait que l’approvisionnement en batteries “allait être l’une des choses qui deviendrait rare dans les années à venir”.

Northvolt, dont le siège est en Suède, a récemment déclaré que sa première gigafactory, Northvolt Ett, avait commencé les livraisons commerciales aux clients européens. L’entreprise affirme avoir des contrats s’élevant à plus de 55 milliards de dollars avec des entreprises telles que Volvo Cars, BMW et Volkswagen.

Les gigafactories sont des installations qui produisent à grande échelle des batteries pour véhicules électriques. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a été largement crédité pour avoir inventé le terme.

Northvolt a récemment annoncé une augmentation de financement de 1,1 milliard de dollars, avec une série d’investisseurs – dont Volkswagen et Goldman Sachs Asset Management – ​​participant à l’augmentation de capital.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, les ventes de véhicules électriques ont atteint 6,6 millions en 2021. Au premier trimestre 2022, les ventes de véhicules électriques ont atteint 2 millions, soit une augmentation de 75 % par rapport aux trois premiers mois de 2021.