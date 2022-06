Northumberland Plate: Hollie Doyle et Trueshan défient 10st 8lb pour remporter le Pitmen’s Derby dans une victoire historique | Nouvelles de la course

Hollie Doyle et Trueshan a défié 10st 8lb pour remporter un succès historique de Northumberland Plate à Newcastle pour l’entraîneur Alan King.

De manière tout simplement époustouflante, la paire a réussi à donner 19 livres ou plus à tous ses rivaux, ripostant après avoir été dépassée au début de la ligne droite pour vaincre Spirit Mixer dans une finition émouvante.

La foule de Gosforth Park a accueilli de loin le coureur vainqueur de la Classique, après avoir regardé sous pression à un demi-mile de l’arrivée.

Mais Doyle… un ambassadeur de Sky Sports Racing – a réussi à galvaniser sa monture à travers le terrain et à prendre le dessus sur Mélangeur d’esprit et Callum Hutchinson dans le dernier sillon, gagnant par une demi-longueur à la ligne.

Cette victoire a justifié la décision de l’entraîneur King de retirer son séjour de six ans de deux courses à Royal Ascot, dans les deux cas en raison du terrain rapide sur la piste de Berkshire.

Hugo Palmer – qui a remporté le Northumberland Vase avec Zoffee plus tôt sur la carte – a formé les troisième et quatrième de la course avec Passerelle du Solent et les bien-pensants Rajinski.

“Je ne pense pas que nous reverrons quelque chose comme ça”

Doyle, qui a remporté la semaine dernière sa première classique sur Nashwa dans les chênes français, a déclaré Sky Sports Racing que les performances de transport de poids de Trueshan ne se répéteront peut-être plus jamais.

“C’était irréel. Mais je devais lui donner une pression et je n’ai généralement pas à le faire. Il n’a jamais eu à se battre pour gagner une course, il a toujours gagné si facilement.

“Mais il est entré dans cette bataille et c’était la première fois que je le voyais de sa part, mais ses oreilles se sont épinglées et il s’est vraiment agenouillé. Il n’était pas battu.

“Je ne pense pas que nous reverrons quelque chose comme ça dans cette entreprise.

“Cela fait quelques bons mois, voire des années, je pourrais dire. Je ne peux pas me plaindre de la façon dont les choses se passent mais je suis assez gourmand, une fois que j’ai goûté au succès, j’en veux de plus en plus. Je ferai tout ce que je peux pour qu’il continue. Puisse-t-il continuer longtemps.