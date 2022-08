Northrop Grumman déplace les fusées de Russie et d’Ukraine avec Firefly

Northrop Grumman déplace la production des moteurs et des structures de ses fusées Antares vers les États-Unis depuis la Russie et l’Ukraine, une décision qui aura des effets en cascade dans toute l’industrie spatiale.

Le géant de l’aérospatiale a déclaré lundi qu’il transférerait entièrement la production d’Antares aux États-Unis grâce à un partenariat avec la société texane Firefly Aerospace. Northrop Grumman avait acheté des moteurs russes RD-181 pour propulser la série Antares 230+, et le corps principal de la fusée a été fabriqué par l’entreprise d’État ukrainienne Yuzhmash.

Le nouvel arrangement résout principalement l’interruption de la fabrication d’Antares causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février. Mais en plus de sauver la série de fusées Antares, l’accord de partage des coûts permet également de garantir que les missions de fret de la NASA vers la Station spatiale internationale continuent de voler régulièrement et renforce le projet de Firefly de construire une fusée plus grande appelée Beta.

Northrop Grumman et Firefly Aerospace produiront conjointement une version améliorée de la fusée Antares, qui sera connue sous le nom d’Antares 330. Northrop fournira l’étage supérieur, l’avionique, les logiciels et les opérations du site de lancement de l’A330. Firefly fournira sept moteurs et construira la plus grande structure de l’A330, le propulseur du premier étage.

“Notre objectif est de lancer la première fusée A330 entre le milieu et la fin de 2024”, a déclaré Peter Schumacher, PDG par intérim de Firefly, à CNBC.

Le calendrier laisse toujours un écart minimum de 12 mois entre le dernier lancement du 230+ et les débuts du 330. Northrop Grumman a lancé des missions de fret de la NASA vers la Station spatiale internationale environ tous les six mois, en utilisant des fusées Antares et son vaisseau spatial Cygnus. Alors que la société dispose de fusées Antares pour deux autres missions de fret, prévues pour cet automne et ce printemps 2023, le directeur des lanceurs de Northrop Grumman, Kurt Eberly, a déclaré à CNBC que la société avait acheté trois lancements sur les fusées Falcon 9 de SpaceX pour continuer à effectuer des missions de fret Cygnus.

“Il est très important de maintenir la cadence de six mois” pour la NASA, a déclaré Eberly, ajoutant que la série Antares 330 sera plus grande et plus puissante que la 230+.