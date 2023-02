Northern Rehab propose une série sur la santé du plancher pelvien le 7 février à Gênes – Shaw Local

GÊNES – Les spécialistes de la physiothérapie de Northern Rehab animeront la deuxième présentation, “Prostate Health and Surgeries: How Physical Therapy Can Help”, dans sa série en trois parties sur la santé du plancher pelvien le 7 février.

La présentation aura lieu à 18h30 le mardi 7 février au Northern Rehab Genoa, 540 E. Main St., Gênes, selon un communiqué de presse. L’événement est gratuit et ouvert au public. L’inscription est encouragée.

La kinésithérapeute Liza Piper discutera de la santé des hommes, des interventions de physiothérapie pour les patients souffrant de dysfonctionnement de la prostate et post-opératoires, et des problèmes de prostate traitables, de la douleur à l’incontinence.

Pour information, visitez Northernrehabpt.com/eventsenvoyez un courriel à deb@northernrehabpt.com ou appelez le 815-784-6417.