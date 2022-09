Northern Illinois CB Rogers décroche deux interceptions au deuxième quart lors d’une victoire 34-27 contre Eastern Illinois – Shaw Local

DeKALB – Après avoir raté les neuf derniers matchs de sa saison 2021 en raison d’une blessure, le demi de coin de deuxième année du nord de l’Illinois, Eric Rogers, avait hâte de revenir sur le terrain – et de jouer à nouveau devant son public au Huskie Stadium.

Lors du match d’ouverture de la saison 2022 contre Eastern Illinois, Rogers a annoncé son retour en force, interceptant le quart-arrière des Panthers Jonah O’Brien non pas une, mais deux fois au deuxième quart lors d’une victoire 34-27 jeudi.

“C’était super d’être de retour. Mention spéciale à [associate athletic trainer] Bruyère [Duncan] et tout le personnel d’entraîneurs pour me ramener et me préparer et être prêt à partir », a déclaré Rogers. “C’était vraiment bien de pouvoir jouer et d’être simplement là-bas avec mes coéquipiers, de pouvoir faire des jeux lorsque les opportunités se présentaient.”

Le premier choix est venu avec 11:46 sur l’horloge de jeu, alors que Rogers a sauté une voie souterraine près du milieu de terrain et l’a ramenée à la ligne de 35 verges de l’EIU. Deux jeux plus tard, Antario Brown a marqué un touché de 35 verges sur le tacle gauche.

La deuxième interception s’est produite sur un tir en profondeur renversé d’O’Brien destiné à Dewayne Cooks Jr. avec 5:47 à jouer dans la demie. Rogers a suivi le ballon profond près de la ligne de touche droite, puis l’a transporté par-dessus l’épaule à la ligne de 2 mètres du NIU pour retourner à nouveau le terrain.

“Je dirais simplement que ce sont de bons choix de jeu”, a déclaré Rogers, attribuant le mérite de ses deux interceptions au personnel d’entraîneurs. “J’ai lu mes clés et j’ai fait un jeu quand il est venu.”

Dans l’ensemble, la défense Huskie s’est bien acquittée en première mi-temps, limitant les Panthers à six points et 146 verges d’attaque totale.

En seconde période, EIU a marqué 21 points et accumulé 295 verges – portant son total pour le match à 441 verges. Les Panthers ont également récolté en moyenne 6,8 verges par jeu pour le match.

L’entraîneur du NIU, Thomas Hammock, a été encouragé par ce qu’il a vu de la défense en première mi-temps, mais sait également qu’il y a des zones que l’unité doit nettoyer.

“Je pense que nous avons bien taclé en première mi-temps. Je pensais qu’en seconde période, nous étions un peu bâclés. Nous avons abandonné certains jeux de distance qui fuyaient », a-t-il déclaré. « Nous devons nous assurer que nos yeux sont au bon endroit. Nous avons abandonné un itinéraire de roue et le secondeur était là, mais il doit juste avoir les yeux au bon endroit tout le temps.

“De toute évidence, ils se sont dit, OK, ils essaieraient simplement de rester à distance normale et d’essayer de le traire”, a poursuivi Hammock. «Ils avaient quelques petits schémas sympas, une zone opposée, où ils bloquent dans un sens et le dos va dans le sens opposé. Ils avaient un peu de puissance A-gap qu’ils nous ont frappé plusieurs fois, et ils avaient un bon petit mélange. Ils sont arrivés avec une mentalité de dink-and-dunk, et ils s’y sont tenus, ce qui leur fait honneur. Nous allons revenir en arrière et l’examiner et l’évaluer, et voir ce que nous pouvons faire mieux.