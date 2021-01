Dans un affrontement passionnant de la Super League indienne (ISL) 2020-21 compte tenu de l’état actuel des choses, NorthEast United FC affrontera les anciens champions du Bengaluru FC au Tilak Maidan Stadium de Vasco, Goa, le mardi 12 janvier.

Les Highlanders entrent dans l’affrontement après une séquence de six matchs sans victoire. Malgré un début impressionnant cette saison, ils ont perdu trois de leurs quatre matchs précédents. L’équipe de Gerard Nus occupe actuellement la septième position avec 11 points au classement ISL.

Pendant ce temps, les champions en titre sont sur une mauvaise course avec quatre défaites consécutives. Les Bleus sont classés sixième sur la table ISL avec 12 points en 10 matches jusqu’à présent. L’entraîneur-chef par intérim Naushad Moosa et le skipper Sunil Chhetri doivent bientôt trouver l’étincelle et surmonter la déception provoquée par l’équipe.

Kwesi Appiah de NorthEast United pourrait manquer le match en raison d’une blessure, tandis que Leon Augustine remplace Udanta Singh pour le Bengaluru FC. Cependant, Harmanjot Khabra reviendra d’une suspension.

Les deux équipes entrent dans l’affrontement sur le dos de défaites consécutives et viseront à mettre fin à leurs séries sans victoire.

Quand commencera le match ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Bengaluru FC?

Le match se jouera le 12 janvier (mardi).

Où se jouera le match ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Bengaluru FC?

Le match se jouera au Tilak Maidan Stadium de Vasco, Goa.

À quelle heure commencera le match ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Bengaluru FC?

Le match doit débuter à 19h30, IST.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Bengaluru FC?

Tous les matchs de l’ISL 2020-21 seront diffusés en direct sur les chaînes Star Sports Network et Asianet Plus.

Comment regarder la diffusion en direct du match ISL 2020-21 NorthEast United FC vs Bengaluru FC?

La diffusion en direct des jeux ISL 2020-21 peut être visionnée sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

NorthEast United FC vs Bengaluru FC Jouant probablement XIs

ISL 2020-21, composition de départ probable du NorthEast United FC contre Bengaluru FC: Gurmeet Singh (GK), Ashutosh Mehta, Benjamin Lambot (C), Dylan Fox, Gurjinder Kumar, Federico Gallego, Rochharzela, Khassa Camara, Lalengmawia, VP Suhair, Idrissa Sylla

ISL 2020-21, formation de départ probable du Bengaluru FC contre NorthEast United FC: Gurpreet Singh Sandhu (GK), Juanan, Pratik Chaudhari, Sunil Chhetri (C), Rahul Bheke, Harmanjot Khabra, Erik Paartulu, Suresh Singh Wangjam, Dimas Delgado, Cleiton Silva, Kristian Opseth