NorthEast United FC termine sa campagne avec une victoire sur Sudeva Delhi

Le NorthEast United FC (NEUFC) a terminé sa campagne de Coupe Durand avec une victoire, battant le Sudeva Delhi FC 2-0 dans un match du Groupe D au Indira Gandhi Athletic Stadium ici vendredi.

Le capitaine Dipu Mirdha a marqué le premier match pour les hôtes tandis que Gani Ahmed Nigam s’est converti sur place dans le temps d’arrêt de la seconde mi-temps pour conclure une victoire bien méritée.

Avec cette victoire, NEUFC a terminé quatrième du groupe, terminant sa campagne avec trois points tandis que Sudeva a terminé en bas du tableau avec deux points.

Sudeva a commencé la première mi-temps avec brio et a montré une intention offensive. Ils ont conservé la possession du ballon et créé des occasions.

Sridarth Nongmeikapam a percé à l’intérieur de la surface à la deuxième minute elle-même, mais son effort a été faible et Koirom Jackson Singh dans le but de NEUFC, a réalisé un arrêt confortable, son premier de ce qui allait être quelques-uns dans la mi-temps.

Jackson a dû être à nouveau vigilant alors que Ghanian Issac Kwame Essel et Sukhadeep Singh l’ont testé avec des tentatives de tirs sous différents angles et distances depuis ce même côté droit, le tout dans le premier quart d’heure.

NEUFC a également eu l’un des leurs à cette époque, lorsque Dipu Mirdha, le point le plus brillant de loin, dans l’attaque NEUFC, a pris un long ranger qui a rebondi dangereusement près de Sachin Jha dans le but de Sudeva, mais il a à peu près réussi à sauver la situation.

Les Highlanders ont eu une autre chance de marquer lorsque Sandeep Thapa a été retrouvé à l’intérieur de la surface dans un certain espace. Son puissant tir de près du côté gauche de la surface de réparation de Sudeva a forcé Sachin à un autre renversement.

L’entraîneur du Nord-Est, Subam Rabha, a changé de personnel en seconde période, ce qui a vu son équipe jouer un bien meilleur football. Ils ont maintenu le ballon et se sont bien coordonnés pour créer de la pression sur la défense de Sudeva.

Les remplaçants Jithin MS, Emil Benny, Gani Ahmed Nigam ainsi que le capitaine Dipu Mirdha ont créé de plus en plus d’occasions pour l’équipe locale.

Le premier but a ensuite été suivi à la 64e minute par qui d’autre que Dipu Mirdha. Jithin avait réalisé une belle course depuis le flanc gauche, esquivant deux défenseurs en train de pénétrer dans la surface. Il a ensuite délivré une passe coupée à l’intérieur de la surface et le Dipu pressé a terminé avec facilité.

Quelques minutes plus tard, Dipu a eu une chance de doubler l’avance de NEUFC grâce à une passe de Gani, mais l’attaquant a envoyé le ballon au-dessus de la barre devant un poteau ouvert.

NorthEast a continué à conserver le ballon et n’a donné aucune chance à Sudeva de créer des attaques significatives. Ils ont scellé le match à la sixième minute du temps d’arrêt d’un penalty accordé, lorsque le gardien de Sudeva Sachin a fait tomber Dipu dans la surface. Le penalty a été transformé par Gani Ahmed, qui a également été le dernier coup de pied du match.

