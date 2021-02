NorthEast United FC fait un pas de géant vers les éliminatoires avec une victoire contre le SC East Bengal

NorthEast United FC s’est rapproché d’une place en séries éliminatoires avec une victoire 2-1 sur 10 joueurs SC Bengale oriental dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au stade Fatorda, mardi. La frappe de Suhair Vadakkepeedika (48e) et un but contre son camp de Sarthak Golui (55e) ont donné l’avantage aux Highlanders avant que ce dernier ne recule un but à la 87e minute.

La victoire a ramené l’équipe de Khalid Jamil dans le top quatre. Ils comptent désormais 30 points en 19 matches, à égalité de points avec le FC Goa en troisième position. Les Highlanders n’ont plus besoin que d’un point de leur dernier match de championnat contre les Kerala Blasters pour se qualifier pour les éliminatoires.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

NorthEast a fait un changement lorsque Nim Dorjee est venu remplacer Ashutosh Mehta. Le Bengale oriental a fait huit changements à son équipe qui a perdu contre ATK Mohun Bagan car seuls Matti Steinmann, Sarthak Golui et Raju Gaikwad ont été retenus dans le XI de jeu.

Bien qu’il n’ait pas d’habitués, SCEB a rendu la vie difficile à NorthEast. Les Highlanders ont eu quelques demi-chances mais le Bengale oriental les a bien contenus. Mirshad Michu a effectué un arrêt précoce pour empêcher Deshorn Brown de se rapprocher lorsqu’il a frappé une passe de Luis Machado de l’intérieur de la surface.

SC East Bengal vs NorthEast United FC: EN PHOTOS | COMME CELA S’EST PASSÉ

Michu a été contraint à un autre arrêt lorsque Suhair a tenté un tir à distance, cependant, le rebond s’est rendu à Machado, dont la tentative a été infructueuse.

Plus tard, Machado et Brown se sont combinés sur coup de pied arrêté, mais le Jamaïcain n’a pas pu déranger Michu. Jeje Lalpekhlua de SCEB avait une bonne chance à la 35e minute mais sa tête passait largement.

Sans aucune chance claire pour les deux côtés, les équipes sont allées au même niveau à la pause. Bien que le match ait été principalement limité au milieu de terrain, NorthEast était meilleur en termes de maîtrise du match.

C’était un côté nord-est différent lors de la deuxième session. Ils ont pris les devants dès leur première chance de la mi-temps. Reprenant le ballon de la gauche, Imran Khan a conduit en avant avant de servir une passe en profondeur précise à Suhair, qui a marqué son premier but de la campagne.

Les Highlanders ont intensifié leurs attaques après avoir pris la tête et il n’a pas fallu longtemps pour obtenir leur deuxième. Mais cette fois, c’était un but contre son camp qui a gonflé leur décompte. Dorjee a fouetté un centre de la droite et dans une tentative de dégager, Sarthak a tranché le ballon de son tibia dans le fond du filet.

Les choses sont allées de mal en pis pour l’équipe de Kolkata qui a dû jouer les 20 dernières minutes avec un homme en moins. Gaikwad a fait tomber Brown à l’extérieur de la surface et l’arbitre lui a montré son deuxième jaune.

Avec moins de cinq minutes au compteur, Sarthak s’est racheté avec un beau but. Surchandra Singh a livré le coup franc juste au milieu que Sarthak a acquiescé.