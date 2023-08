NorthEast United FC annonce trois nouvelles recrues de jeunes avant la saison à venir

La franchise ISL, NorthEast United FC, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour annoncer la signature de trois nouveaux jeunes dans son équipe ; Shajan Franklin, Macarton Louis Nickson et Mukul Panwar ; avant le début de la nouvelle saison 2023-24.

Shajan a signé un contrat d’un an avec le club, tandis que Macarton et Mukul ont signé des contrats de trois ans avec les Highlanders.

Shajan et Macarton étaient tous deux coéquipiers au milieu de terrain du FC Bengaluru United et ont joué dans la 2nd Division League plus tôt cette année.

D’autre part, Mukul a été associé à la Chandigarh Football Academy et fait ses premiers pas dans le football professionnel. Le défenseur de 16 ans a également fait partie de l’équipe nationale indienne lors de la Coupe d’Asie U-17 AFC 2023 et a même inscrit son nom sur la feuille de match contre les futurs vainqueurs, le Japon.

L’entraîneur adjoint Naushad Moosa a salué les signatures des trois jeunes.

« Shajan était un élément clé de l’équipe du Karnataka qui a remporté le trophée Santosh plus tôt cette année. Je traque Macarton depuis qu’il est avec les Indian Arrows. Les deux joueurs sont grands et techniquement doués. Mukul a fait un bon match à la Coupe d’Asie U-17 de l’AFC il y a un peu plus d’un mois. Tous ont le potentiel de faire partie de la première équipe dans un avenir proche », a déclaré Moosa dans un communiqué de presse.

Selon le NorthEast United FC, les principales motivations du trio pour rejoindre les Highlanders sont dues au désir du club de donner des opportunités aux jeunes footballeurs ainsi qu’à leur désir de jouer dans la Super League indienne.

« Notre vision au NorthEast United FC est centrée sur la formation et le développement des talents, et ces jeunes joueurs incarnent parfaitement cette philosophie. Notre approche consiste à créer un pool de joueurs indiens talentueux, qui comprend l’équipe première et l’équipe de réserve travaillant ensemble en synergie. Alors que nous continuons à construire une base solide pour le club, nous sommes ravis d’accueillir Shajan Franklin, Macarton Louis Nickson et Mukul Panwar dans notre équipe », a déclaré Mandar Tamhane, PDG du NorthEast United FC.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)