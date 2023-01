Northampton 1 – 0 Leyton Or

Les leaders Leyton Orient n’ont été battus que pour la troisième fois cette saison lors d’une défaite 1-0 en promotion à la poursuite de Northampton à Sixfields.

Ben Fox a marqué le seul but du match au début de la seconde période alors que les Cobblers ont rebondi sur le chemin de la victoire, ouvrant un coussin de sept points sur le quatrième dans le processus.

Orient a devancé une première mi-temps méfiante et ils ont eu les meilleurs moments devant le but alors qu’Idris El Mizouni et Jordan Brown ont raté la cible à longue distance.

Darren Pratley a réalisé un arrêt décent de Lee Burge après avoir tenté de convertir la superbe passe de Theo Archibald, mais c’était à peu près tout pour les chances avant la pause.

Aucune des deux équipes n’a été aidée par des blessures avec trois joueurs expulsés en première mi-temps, mais Northampton a ouvert l’impasse à peine cinq minutes après le début de la deuxième période lorsque Fox a appuyé un tir dans le coin inférieur après que Lawrence Vigouroux ait brillamment empêché Sam Hoskins après un compteur habile. -attaque.

Omar Beckles s’est vu refuser un égaliseur pour hors-jeu après une longue consultation entre le juge de ligne et l’arbitre à l’heure de jeu, mais les visiteurs n’ont créé que très peu d’autre avant que Beckles ne voie rouge pour un coude dans le temps d’arrêt.