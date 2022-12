North West s’inspire du visage de Psalm dans une vidéo farce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : splashnews.com

Nord Ouest est à nouveau! Quelques jours seulement après avoir fait une blague à sa mère Kim Kardashian42 ans, dans une cascade de rasage des sourcils, le précoce de 9 ans s’est de nouveau rendu sur TikTok le 20 décembre avec un autre tour hilarant sur son frère Psaume3. Dans le clip vidéo de 15 secondes, l’aspirant maquilleur North a utilisé un eye-liner liquide KKW pour dessiner une moustache idiote, une barbiche et des cercles oculaires sur un Psaume profondément endormi comme “Let It Snow” par doyen Martin joué en arrière-plan. Le frère de North semblait complètement inconscient du plaisir des elfes, vêtu d’un pyjama vert et blotti pour une longue sieste hivernale. “Elfe sur l’étagère ha ha”, North a sous-titré le clip de manière ludique.

@kimandnorth ♬ Qu’il neige ! Qu’il neige ! Qu’il neige ! -Doyen Martin

Les méfaits des vacances de North ne sont pas la première fois qu’elle s’amuse un peu avec le maquillage. Sa mère, qui a déjà parlé de l’intérêt de sa fille aînée pour le maquillage d’effets spéciaux, dit que l’affinité de North pour l’art a déjà causé toute une scène. “North aime vraiment le maquillage d’effets spéciaux, et elle est vraiment douée pour ça, alors j’ai demandé à un professeur de venir lui montrer le maquillage d’effets spéciaux où c’est comme des blessures, du sang et des tonnes de choses”, a déclaré Kim. Séduire dans une interview vidéo de juillet.

“En fait, elle est si bonne que j’ai loué une maison cet été … et elle a décidé non seulement de me faire une blague et de faire [the makeup] sur elle et Chicago, mais elle a fait ressembler toute la pièce à une scène de meurtre. Lorsque Kim est partie pour emmener les enfants à l’école le lendemain, une femme de ménage est arrivée à un spectacle terrifiant.

“La femme de ménage est venue et a essayé d’appeler les autorités et a appelé le propriétaire en pensant qu’il s’agissait d’une véritable scène de meurtre”, se souvient la beauté de SKIMS. “Je devais leur faire savoir que ce n’était qu’une farce et que mes enfants se maquillaient avec des effets spéciaux. C’était mauvais.”

North ne semble pas avoir abandonné cette poursuite. Le 11 décembre, elle a posté deux vidéos présentant un travail de maquillage d’effets spéciaux digne d’un film d’horreur, y compris un clip étape par étape qui montrait le processus.

