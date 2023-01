North West s’habille en papa Kanye avec un ami cosplayant Kim Kardashian dans Chaotic TikTok

La fille de Kanye West et Kim Kardashian, North, est suivie par de nombreux fans pour ses bouffonneries. L’enfant de neuf ans possède également un compte TikTok appelé KimandNorth qui serait géré par un adulte. Maintenant, pour une vidéo, North s’est déguisée en son père avec une petite fille à côté d’elle (probablement en cosplay comme Kim) et c’est amusant sur Twitter sans fin. North a enfilé une tenue complète de Kanye – une veste bleue et une casquette de baseball, avec ce qui ressemble à une barbe, une moustache et des sourcils peints.

La fille à côté de North semble également incliner son chapeau à un ensemble entièrement rose qui était autrefois porté par Kim. North peut être vu en synchronisation labiale avec la chanson de 2007 Can’t Tell Me Nothing.

“C’est le fait qu’elle lui ressemble qui me tue”, a écrit un utilisateur de Twitter. “C’est la vraie raison pour laquelle il ne veut pas d’elle sur tiktok LMAOOO, il sait exactement de quels gènes elle a hérité”, a déclaré un autre. “North West n’est pas sérieux mais je ne peux pas oublier que le clone de Kim fasse ça comme elle a tellement vécu la vie”, a plaisanté un autre.

Ce n’est pas la première fois que les enfants de Kim et Kanye servent l’énergie chaotique. Considérez par exemple lorsque Kim est allée en direct sur Instagram l’année dernière et que ses enfants ont réussi à le saboter de manière spectaculaire. Saint et Psalm, qui ont respectivement six et trois ans, ont volé la vedette sur le live Insta de Kim, sans mâcher de mots et en donnant à ses abonnés un morceau de leur esprit. “Dites bonjour !”, leur a dit Kim, commençant à expliquer ce qu’est un live Instagram, avant d’être rapidement interrompue par Saint qui a crié “Salut les cinglés !” Kim lui a dit “d’arrêter”, mais l’enfant de 6 ans avait un message poignant à partager : “Si tu regardes ça, je te déteste !”

Kim a essayé de l’arrêter, mais à ce moment-là, Psalm avait déjà sonné avec son propre langage pour tout-petits. “Regarde ce que tu lui apprends”, a dit Kim à Saint, qui a défendu consciencieusement son frère : “C’est un bon garçon !”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici