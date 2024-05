North West se produit au concert du « Roi Lion » et suscite des réactions négatives

North West est récemment monté sur scène pour une performance lors d’un concert anniversaire du « Roi Lion », mais Internet ne gronde pas d’applaudissements.

La jeune personnalité médiatique, fille de Kim Kardashian et Ye (anciennement Kanye West), a fait ses débuts au Hollywood Bowl vendredi et samedi avec son interprétation du rôle de Simba dans « Disney’s The Lion King 30th Anniversary – A Live-to-Film Concert Event ». qui présentait des performances en direct des chansons du film par les acteurs de l’original de 1994, du remake de 2019 et de la comédie musicale de Broadway.

Après avoir été présenté par Jason Weaver, qui a chanté le rôle de Simba dans « Le Roi Lion » en 1994, West a livré une performance pleine d’entrain de « I Just Can’t Wait to be King ». Le garçon de 10 ans, vêtu d’un sweat à capuche zippé inspiré de Simba et d’un casque duveteux par BREa chanté et dansé avec enthousiasme entouré de danseurs d’animaux, selon images de la représentation partagé en ligne.

La programmation de concerts de stars comprenait également des performances de Weaver, Billy Eichner, Jeremy Irons, Nathan Lane, Heather Headley et Jennifer Hudson.

Sur les réseaux sociaux, la performance de West a suscité des critiques, certains affirmant que la jeune Kardashian avait été choisie en raison du statut de célébrité de ses parents.

Le casting de North West pour le concert du « Roi Lion » critiqué sur les réseaux sociaux

Les critiques sur les réseaux sociaux ont fustigé le casting de West dans le concert du « Roi Lion » comme un exemple de népotisme dans l’industrie du divertissement.

« North West serait probablement génial pour jouer le rôle principal dans une production du Roi Lion dans un lycée, mais pour un concert du 30e anniversaire, c’est un peu embarrassant », a déclaré un utilisateur de X. @NomadicalKing a écrit. « Le népotisme était clair, et on pouvait voir et entendre le manque de répétition. Honte aux parents… c’était plus pour eux que pour elle. »

« Toute la situation Nord-Ouest/Roi Lion me rappelle le monde réel (et) comment peuvent se dérouler les entretiens pour un emploi/une opportunité », @TsukiiLyte a écrit sur X. « Il ne s’agit jamais de CE que vous pouvez faire ou de la perfection avec laquelle vous pensez être qualifié, mais plutôt de QUI vous connaissez. Nous l’avons tous vu. Ce n’est pas différent. »

Un Utilisateur X a déclaré que le casting de West « avait ruiné (l’) intégrité » du classique de Disney.

« Des centaines d’enfants talentueux… ont travaillé pour obtenir des opportunités comme celle-ci », a écrit l’utilisateur, comme « des enfants jouant Simba/Nala dans « Le Roi Lion » à Broadway (qui) n’ont laissé AUCUNE MIETTE, mais à la place, ils y sont allés (avec) du népotisme. « .

« Je suis tout à fait favorable aux opportunités pour les bébés nepo », utilisateur de X @littlemsfancy_ a écrit. « Mais une jeune fille de théâtre qui travaille dur méritait ce rôle. Elle portait même un sweat à capuche (et) des pantoufles. 😒 »

La star du Roi Lion, Jason Weaver, fait l’éloge de North West

Dans un Publication Instagram Samedi, Weaver a déclaré que c’était « un honneur » de se produire aux côtés de West, une « jeune superstar en devenir ».

« Je suis tellement FIÈRE de toi, North !! Tu fais un travail tellement PHÉNOMÉNAL dans cette série ! » Weaver a écrit à côté d’une photo des deux. « J’ai hâte que les gens voient votre performance de ‘I Just Can’t Wait To Be King’ lorsque ‘The Lion King 30th Anniversary Celebration’ commencera enfin à être diffusé sur @disneyplus !! »

Il a ajouté : « Vous êtes un vrai professionnel et je ne vous souhaite que le meilleur alors que vous poursuivez votre voyage vers la GRANDEUR !! »

Contributeur : Brendan Morrow, USA TODAY