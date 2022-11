North West se moque de la combinaison Caution Tape de Kim Kardashian : vidéo – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Au monde, Kim Kardashian42 ans, est l’une des célébrités les plus en vogue, mais pour sa fille, Nord Ouest, 9 ans, elle n’est encore que sa maman. Et, bien sûr, cela signifie qu’elle peut se moquer de la fondatrice de SKIMS, comme elle l’a fait via TikTok le 6 novembre. des scènes emblématiques de la star de la télévision L’incroyable famille Kardashian et Les Kardashian. Sa fille a associé le ruban d’avertissement Balenciaga à un t-shirt et un short noirs, car elle portait également une perruque blonde platine et des lunettes de soleil.

“Salut, je suis Kim Kardashian West”, a dit North à la star du clip. « Tu ne penses pas que je me sens mal ? Je me sens triste!” Un autre moment qu’elle a synchronisé sur les lèvres comprenait le moment où la femme de 42 ans a dit: “Je déteste mes sœurs, je ne veux plus jamais regarder leurs visages laids.” Et ce ne serait pas un clip de retour de Kim s’il n’incluait pas le célèbre audio du moment où elle a dit Khloe kardashian, 38 ans, “ne sois pas grossière”, alors qu’elle lui balançait son sac à main. North a également brandi le body blanc de sa mère tout en dansant autour du somptueux placard de sa mère.

Kim a désactivé la section des commentaires sur son compte TikTok commun avec North, il n’y a donc pas de réactions de fans sur la publication. Cependant, de nombreuses personnes se sont rendues sur Twitter pour célébrer les incroyables vidéos TikTok de North ces derniers jours, qui mettaient également en vedette sa célèbre maman. “Je ne veux pas être controversé, mais chaque tiktok que North West a jamais publié est un chef-d’œuvre cinématographique et vous ne pouvez pas me faire changer d’avis”, a déclaré un admirateur. a écrit. Et un utilisateur distinct a souligné l’absence d’une section de commentaires. “je suis [sic] tellement fou qu’il n’y a pas de section de commentaires, ce serait tellement bon », le utilisateur Twitter ajoutée.

La vidéo, comme mentionné ci-dessus, a atterri sur le compte un jour avant que la personnalité de la télé-réalité et femme d’affaires ne glisse sur le tapis rouge aux CFDA Fashion Awards le 7 novembre. Pour l’événement, auquel Kim a été honorée pour son travail sur SKIMS , la beauté blonde a bercé une robe moulante en latex Dolce & Gabbana associée à un body SKIMS en dessous. Ses sœurs Khloe, Kendallet Kylie étaient également présents lundi soir. De plus, le chef de famille, Kris Jenner67 ans, est apparue à l’événement vêtue d’une robe noire monochrome.

L’apparition de Kim à l’événement de New York lundi survient au milieu de son long divorce avec le rappeur Kanye West, 45. L’ancien couple a été marié pendant près d’une décennie, car ils se sont mariés en 2014. Kim a demandé le divorce du créateur Yeezy en février 2021, et près de deux ans après cela, le couple est légalement divorcé mais a toujours détails à régler. Leur divorce a également lieu au milieu des messages continuellement antisémites de Ye en ligne, ce qui a entraîné de nombreuses restrictions sur son compte Instagram. Kim et son ex partagent quatre enfants ensemble, dont North, Chicago4, Saint6 et Psaume Ouest3.